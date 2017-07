Velká nad Veličkou (Hodonínsko) - Folklor na Horňácku je stále živý, předávaný z generace na generaci, ne žádná vykopávka. Podle starosty Velké nad Veličkou Jiřího Pšurného tu ukázal průvod během Horňáckých slavností, který v sobotu prošel centrem Velké. Z devíti horňáckých obcí se jej zúčastnilo 400 lidí ze souborů i běžných obyvatel. Pro lidi je čest kroj mít a v průvodu se s ním ukázat, řekl ČTK. Dnes mohou lidé navštívit jarmark ve Velké či vystoupení horňáckých souborů u větrného mlýnu v Kuželově.

Slavnosti letos slaví jubilejní 60. ročník a tak velký průvod chodí jen při zvláštních příležitostech. "Jelikož tolik stálých souborů v devíti obcích není, chodí do průvodu i běžní obyvatelé. Je pro ně motivace pořídit si kroj a jít do průvodu, když vidí, jaký je o slavnosti zájem a že se nejde prázdnými ulicemi, jak se někde stává," řekl Pšurný. "Folklorní tradice se u nás předává z generace na generaci a nepotřebujeme na to žádné dotace z Evropské unie," poznamenal Pšurný.

Diváků bylo podle jeho odhadu kolem 5000 stejně jako na jarmarku a viděli tematicky seřazený průvod, v jehož čele šli starostové všech horňáckých obcí. Na speciálním večerním programu k jubileu jich bylo jen o něco méně," uvedl Pšurný. Pršet v sobotu začalo až po průvodu a bouřky, které zasáhly Zlínsko, se Horňácku vyhnuly. "To byl skoro zázrak," řekl Pšurný.

Kromě Velké do národopisného regionu Horňácka patří také další vesnice pod Velkou Javořinou, jsou to Lipov, Louka, Malá Vrbka, Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Nová Lhota a Suchov.