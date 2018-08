Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara (zleva) Jiří Kalina, Radim Kejík a Martin Vérteši vyrazili 28. července 2018 na cestu z nejzápadnějšího do nejvýchodnějšího místa někdejšího Československa. Svoji výpravu začali od hraničního kamene (na snímku), který leží několik kilometrů od Krásné u Aše. Cesta, při níž chtějí využít co nejvíce různých dopravních prostředků, je zavede až do ukrajinského města Jasiňa, kam chtějí dorazit 5. srpna.

Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara (zleva) Jiří Kalina, Radim Kejík a Martin Vérteši vyrazili 28. července 2018 na cestu z nejzápadnějšího do nejvýchodnějšího místa někdejšího Československa. Svoji výpravu začali od hraničního kamene (na snímku), který leží několik kilometrů od Krásné u Aše. Cesta, při níž chtějí využít co nejvíce různých dopravních prostředků, je zavede až do ukrajinského města Jasiňa, kam chtějí dorazit 5. srpna. ČTK/Kubeš Slavomír

Krásná (Chebsko) - Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara vyrazili dnes ráno na cestu z nejzápadnějšího do nejvýchodnějšího místa někdejšího Československa. Cesta, při níž chtějí využít co nejvíce různých dopravních prostředků, je zavede až do ukrajinského města Jasiňa, kam chtějí dorazit 5. srpna, řekli dnes ČTK.

Od hraničního kamene, který leží u hraničního potoka několik kilometrů od Krásné u Aše, vyrazili tři cestovatelé, Jiří Kalina, Radim Kejík a Martin Vertéši. První část cesty absolvují pěšky, autobusem a vlakem.

"Chtěli jsme z Plzně jet kousek na lodi. To ještě nevíme, jestli vyjde, ale doufáme že ano, protože je to takový typicky český způsob dopravy. Do Prahy pak vlakem a v Praze metrem, což je jediná možnost. Ale i kdyby nám kanoe vypadly, tak máme v záloze přívoz na Berounce," popsal Kalina.

Foglarovci, ke kterým se cestou budou přidávat další členové sdružení i příznivci, pojedou dál dnes už historickou Škodou 100, pak letadlem do Košic, na kole a na Ukrajině by rádi část cesty urazili i na koňském povozu.

"Chyběla nám důstojná akce, kterou bychom oslavili toto významné výročí, tak jsme si ji sami vymysleli. Zároveň si tak připomeneme krásy Čech, Moravy, Slovenska i Zakarpatí," vysvětlil jeden z organizátorů akce Radim Kejík. Název akce "Od Jasiny do Aše, republika je naše" odkazuje k populárnímu dobovému sloganu.

"V ukrajinském Užhorodě se 2. srpna setkáme se členy Klubu T. G. Masaryka a položíme květiny u památníku prezidenta osvoboditele," doplnil Kejík.

Celkově se do akce zapojí zhruba patnáct lidí a účastníci výpravy budou každý den večer zveřejňovat fotky a zážitky na facebooku Sdružení přátel Jaroslava Foglara.