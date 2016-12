New York - Hokejisté Philadelphie zvítězili v nedělním utkání NHL na ledě Detroitu 1:0 v prodloužení a natáhli sérii výher na devět zápasů. Jediný gól duelu vstřelil v 63. minutě po krásné akci Brayden Schenn, čistým kontem se v brance Flyers blýskl při svém teprve druhém startu v NHL Anthony Stolarz.

Dvaadvacetiletý americký gólman zneškodnil všech 28 střel domácích a byl vyhlášen druhou hvězdou večera za brankářem Red Wings Jimmym Howardem, jenž si připsal 35 zákroků. Petr Mrázek, který v pátečním utkání s Columbusem (1:4) předčasně střídal, sledoval zápas ze střídačky.

"Jen jsem se snažil, abychom prodloužili vítěznou sérii. Ale je pravda, že čisté konto jsem někde v hlavě trochu měl," řekl Stolarz. "Těžko jsem si mohl představit povedenější večer," dodal talentovaný nováček.

Jakub Voráček, jenž v předchozích dvou utkáních získal vždy po čtyřech kanadských bodech, vyšel teprve podruhé z posledních devíti zápasů naprázdno.

Devětkrát v řadě dokázali vyhrát Letci naposledy před téměř 22 lety, v dubnu 1995. "Hrajeme teď sakra dobrý hokej, a to občas i ve dvou dnech po sobě, takže dokážeme přeprat nejen soupeře, ale i únavu," pochvaluje si Schenn, jehož tým měl v nohách sobotní duel s Dallasem.

Při rozhodující akci si Schenn vyměnil v útočném pásmu puk s Ivanem Provorovem, kličkou téměř na místě oklamal Howarda a bekhendem zasunul puk do odkryté branky. "Akci skvěle rozjel Wayne Simmonds, já kotouč posunul za sebe Provorovovi a ten mi ho chytře vrátil," popsal Schenn, který skóroval počtvrté během dvou utkání.

"On i já už jsme byli trochu z úhlu, nemyslel jsem si, že by se ještě dokázal dostat s pukem kolem mé lapačky, ale povedlo se mu to," divil se Howard, jehož tým prohrál desátý zápas na domácím ledě z posledních dvanácti.

Jediným z českých hokejistů, který v osmi nedělních zápasech bodoval, byl Ondřej Kaše, jenž se jednou asistencí podílel na výhře Anaheimu 5:1 nad Ottawou.

První zápas po záhadném onemocnění odehrál Jiří Hudler, který předtím naposledy nastoupil 1. listopadu. Při porážce Dallasu 1:3 s Chicagem strávil na ledě 14 minut a 17 sekund a dvakrát vystřelil na branku.

V sestavě Blackhawks přitom chyběli brankář Corey Crawford, centr Jonathan Toews a obránce Brent Seabrook. "Byl to dobrý test, co tenhle tým dokáže bez klíčových hráčů," poznamenal slovenský útočník Marián Hossa, který ve 23. minutě svým patnáctým gólem v sezoně vyrovnal na 1:1. Ve 33. minutě dostal domácí do vedení Arťom Anisimov, v polovině třetí třetiny pak pojistil náskok v přesilové hře Artěmij Panarin.

Ze sobotního debaklu 1:10 v Montrealu se dokázali oklepat hokejisté Colorada a na ledě Toronta zvítězili 3:1. Avalanche výrazně podržel brankář Semjon Varlamov, který si připsal 51 zásahů.

Znovu se dařilo také finskému gólmanovi Anttimu Raantaovi, který 19 zákroky dovedl New York Rangers k vítězství 5:0 nad New Jersey. Raanta vychytal čisté konto podruhé za sebou a připsal si třetí výhru v řadě během pouhých čtyř dnů, když dohromady pustil jedinou z 63 střel. Ve čtvrtek slavil výhru 2:1 ve Winnipegu, v pátek se radoval z vítězství 1:0 v Chicagu.

Znovu pouze na tribuně v roli diváka sledoval duel Edmontonu obránce David Musil, který byl koncem týdne povolán z farmy v AHL. Tentokrát viděl vítězství Oilers nad Winnipegem 3:2.

Souboj dvou dravých týmů rozhodl málo vídaný vlastní gól vycházející hvězdy Jets Patrika Laineho, dvojky letošního draftu. Devět minut před koncem za nerozhodného stavu 2:2 se Laine snažil v prostoru mezi kruhy odklidit odražený puk po střele domácího útočníka Marka Letestua, jenže ho napálil přímo do vlastní odkryté klece.

Domácí rychlík Connor McDavid si připsal asistenci u gólu na 2:2, jehož autorem byl rovněž Letestu. McDavid si tak znovu upevnil vedení v tabulce produktivity, kde má s 39 body náskok sedmi bodů na Voráčka a Vladimira Tarasenka, který vstřelil jediný gól St. Louis při prohře 1:3 v Minnesotě.

Výsledky NHL:

Anaheim - Ottawa 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Branky: 3. Cramarossa, 13. Perry, 20. Vermette, 31. Ritchie (Kaše), 48. Vatanen - 8. Dzingel. Střely na branku: 32:22. Diváci: 15.714. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm, 2. Ritchie, 3. Fowler (všichni Anaheim).

Detroit - Philadelphia 0:1 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branka: 63. Schenn. Střely na branku: 28:36. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Howard (Detroit), 2. Stolarz, 3. Schenn (oba Philadelphia).

Washington - Vancouver 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 14. Ovečkin, 46. Justin Williams, 60. Wilson. Střely na branku: 29:20. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Markström (Vancouver).

Edmonton - Winnipeg 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky: 43. a 52. Letestu, 22. Klefbom - 15. Perreault, 33. Thorburn. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Letestu, 2. Klefbom (oba Edmonton), 3. Perreault (Winnipeg).

Chicago - Dallas 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 23. Hossa, 33. Anisimov, 51. Panarin - 22. Shore. Střely na branku: 27:24. Diváci: 21.451. Hvězdy zápasu: 1. Hossa, 2. Darling, 3. Hartman (všichni Chicago).

Toronto - Colorado 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 58. Gardiner - 19. Rantanen, 48. MacKinnon, 59. Comeau. Střely na branku: 52:29. Diváci: 18.875. Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Gardiner (Toronto).

NY Rangers - New Jersey 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky: 17. Kreider, 37. Miller, 40. Skjei, 47. Pirri, 59. Vesey. Střely na branku: 31:19. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Kreider, 3. Skjei (všichni Rangers).

Minnesota - St. Louis 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 21. Dumba, 28. Niederreiter, 60. Granlund - 36. Tarasenko. Střely na branku: 25:23. Diváci: 18.363. Hvězdy zápasu:1. Dubnyk, 2. Niederreiter (oba Minnesota), 3. Allen (St. Louis).

Tabulky NHL:

Východní konference:Atlantická divize:

1. Montreal 28 19 3 6 91:62 41 2. Ottawa 29 16 2 11 70:78 34 3. Boston 29 15 2 12 69:70 32 4. Tampa Bay 29 14 2 13 81:81 30 5. Florida 29 13 4 12 70:74 30 6. Detroit 29 13 4 12 70:77 30 7. Toronto 27 11 5 11 79:84 27 8. Buffalo 27 10 6 11 56:72 26

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 30 20 1 9 105:70 41 2. Pittsburgh 28 18 3 7 94:84 39 3. Philadelphia 31 18 3 10 101:94 39 4. Columbus 26 17 4 5 87:56 38 5. Washington 27 17 3 7 72:59 37 6. New Jersey 28 12 6 10 69:82 30 7. Carolina 28 11 6 11 69:76 28 8. NY Islanders 27 11 5 11 71:81 27

Západní konference:Centrální divize:

1. Chicago 30 18 4 8 81:70 40 2. St. Louis 29 16 4 9 79:79 36 3. Minnesota 27 15 4 8 75:56 34 4. Winnipeg 32 13 3 16 82:96 29 5. Nashville 27 12 4 11 78:78 28 6. Dallas 30 11 6 13 75:96 28 7. Colorado 27 11 1 15 60:86 23

Pacifická divize:

1. Edmonton 31 15 5 11 93:85 35 2. Anaheim 29 15 5 9 81:75 35 3. Calgary 31 16 2 13 81:86 34 4. San Jose 28 16 1 11 68:61 33 5. Los Angeles 27 14 2 11 71:70 30 6. Vancouver 29 12 2 15 67:86 26 7. Arizona 27 9 5 13 62:83 23

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 31 39 (12+27) 2. Tarasenko (St. Louis) 29 32 (14+18) 3. Voráček (Philadelphia) 31 32 (11+21) 4. Crosby (Pittsburgh) 22 31 (20+11) 5. Kučerov (Tampa Bay) 28 30 (13+17) 6. Malkin (Pittsburgh) 28 30 (12+18) 7. Kessel (Pittsburgh) 28 30 (9+21) 8. Seguin (Dallas) 30 29 (10+19) 9. Giroux (Philadelhia) 31 29 (9+20) 10. Simmonds (Philadelphia) 31 28 (15+13) 23. Pastrňák (Boston) 24 24 (18+6) 82. Vrbata (Arizona) 27 18 (8+10)

Střelci:

1. Crosby (Pittsburgh) 20 branek, 2. Pastrňák (Boston) 18, 3. Laine (Winnipeg) 17, 4. Hossa (Chicago), Simmonds (Philadelphia) oba 15, 6. Scheifele (Winnipeg), Tarasenko (St. Louis) oba 14, 8. Ovečkin (Washington), Grabner (NY Rangers), Kučerov (Tampa Bay), Draisaitl (Edmonton) všichni 13.