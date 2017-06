Sunrise (USA) - Generální manažer Floridy Dale Tallon bude v příštích dnech pokračovat s agentem Petrem Svobodou v jednání o nové smlouvě pětačtyřicetiletého útočníka Jaromíra Jágra. Druhý nejproduktivnější hokejista v historii NHL se může stát 1. července nechráněným volným hráčem. Od návratu do zámoří v roce 2011 po tříletém působení v ruském Omsku uzavírá Jágr vždy jen roční kontrakt.

"Řekl jsem jeho agentovi, že spolu budeme mluvit po rozšiřovacím draftu. Měli jsme intenzivní jednání už předtím a těším se, že budeme v příštích dnech pokračovat," řekl Tallon serveru nhl.com.

Podle předchozích zpráv Panthers s dokončením jednání s Jágrem vyčkávali právě po rozšiřovacím draftu, protože v případě podpisu by si jej buď museli chránit, nebo by mohlo hrozit, že si jej nováček Vegas Golden Knights vybere. Angažovat jej jako možného nechráněného volného hráče by naopak pro tým z nevadské pouště bylo riskantní.

Florida nakonec ztratila svého nejlepšího střelce z uplynulé sezony Jonathana Marchessaulta, který se Panthers nevešel mezi chráněné hráče. Šestadvacetiletý objev loni uzavřel dvouletou smlouvu s ročním příjmem 750 tisíc dolarů a v 75 utkáních vstřelil 30 branek. S 51 body byl třetím nejproduktivnějším hráčem Panthers.

Tallon se údajně marně snažil s generálním manažerem Vegas Georgem McPheem dohodnout, jakým způsobem by Marchessaulta neztratil. S McPheem udělal ještě další transakci a útočníka Reillyho Smithe, který loni uzavřel pětiletou smlouvu celkem na 25 milionů dolarů, vyměnil za výběr ve čtvrtém kole příštího draftu.

"K výměně jsme sáhli, abych měli větší prostor v platovém stropu," uvedl Tallon. K dispozici má tak nyní okolo 20 milionů dolarů. Potřebuje ještě prodloužit kontrakty s obránci Markem Pysykem a Alexem Petrovicem, chce být také v červenci aktivní na trhu volných hráčů.

Jágr si v uplynulé sezoně vydělal s bonusy 5,5 milionu dolarů. Český veterán, který se stal čtvrtým nejstarším hráčem v historii NHL, nastoupil za Floridu jako jeden ze tří útočníků ve všech 82 duelech a nasbíral 46 bodů za 16 gólů a 30 asistencí.

Celkem má bývalý hráč Pittsburghu, Washingtonu, New Yorku Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu a New Jersey na kontě v NHL 1711 zápasů a 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. V play off Jágr zaznamenal ve 208 duelech 201 bodů za 78 gólů a 123 přihrávek.

Pokud by v NHL pokračoval, mohl by se stát rekordmanem v počtu odehraných zápasů. K vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí 56 utkání.