New York - Jaromír Jágr nedohrál sobotní utkání NHL, v němž hokejisté Floridy rozstříleli Chicago 7:0. Český veterán odstoupil ze hry po druhé třetině kvůli zranění nohy. Svým premiérovým hattrickem v NHL se na kanonádě Panterů podílel Jonathan Marchessault.

Pětačtyřicetiletý Jágr, jenž naskočil v sezoně do všech 74 zápasů, odehrál jen deset střídání, přesto byl na ledě u dvou gólů. Do statistik se ale nezapsal. Zranění utrpěl ve třetí minutě druhé třetiny. Když vyvážel puk podél mantinelu z obranného pásma, trefil ho tvrdým hitem do levého boku slovenský útočník Richard Pánik.

Český veterán se poté těžko sbíral z ledu a na střídačce se ocitl v péči masérů. Následně absolvoval tři střídání, pak jich několik vynechal. V poslední minutě prostředního dějství ještě jednou naskočil na led, ale ve třetí třetině se už do hry nevrátil.

Trenér Tom Rowe po utkání podle deníku Sun Sentinel řekl, že zranění není nijak vážné. Jágr by měl s mužstvem odcestovat k pondělnímu zápasu do Buffala, ale není jisté, že bude hrát.

"Když hrajeme jednoduchý hokej a dobře bruslíme, pak jsme schopni předvádět takovéhle výkony," hodnotil zápas Rowe. První bezbranková třetina přitom kanonádě nijak nenapovídala. Hned po 17 sekundách druhé třetiny ale otevřel skóre Aleksander Barkov, v polovině zápasu pak Jonathan Huberdeau a Marchessault zvýšili dvěma góly v rozmezí 79 sekund na 3:0 a ve třetí třetině Panteři přidali další čtyři góly.

Florida nicméně dál ztrácí v tabulce Východní konference sedm bodů na poslední postupovou příčku do play off. Na ni se vrátil Boston, který zvítězil 2:1 na ledě jednoho z hlavních konkurentů New York Islanders. Oba góly vstřelil Riley Nash, ten rozhodující ve 45. minutě. David Krejčí ani David Pastrňák nebodovali.

Bruins tak unikli Islanders o dva body, tým z New Yorku má ale zápas k dobru, stejně jako Tampa, která je o další bod zpět. Ze hry není po vítězství 3:1 v New Jersey ani Carolina, která ztrácí na Boston pět bodů, ale má o dva zápasy méně.

"Všichni jsme věděli, že tohle je nejdůležitější zápas v sezoně. Jsme šťastní, že jsme ho zvládli," radoval se střelec večera Nash. "Získali jsme ohromně cenné dva body. Ale stejně jako po porážkách neklesáme na mysli, tak teď nelítáme v oblacích," prohlásil Patrice Bergeron.

Islanders litovali šesti nevyužitých přesilovek, v nichž ani jednou nepřekonali Antona Chudobina, který zastoupil v brance Bruins zraněnou jedničku Tuukku Raska. "Tři přesilovky jsme sehráli dobře, tři špatně. Měl jsem dvě velké šance, jednu střelu zastavilo břevno, druhá trefila brankáře do ramena, aniž by ji viděl. Někdy rozhodují centimetry," litoval střelec jediného gólu domácích John Tavares. "Ale pořád máme ještě osm zápasů a tahle porážka nás nepoloží. Stále zůstáváme ve hře a budeme dál bojovat."

Příležitost odskočit v tabulce pronásledovatelům nevyužilo Toronto, které po třech výhrách v řadě podlehlo 2:5 v Buffalu a má jen o bod víc než Boston.

Michael Frolík si připsal asistenci u vítězného gólu hokejistů Calgary, kteří porazili St. Louis na jeho ledě 3:2 v prodloužení. Výhru Flames vystřelil tři sekundy před koncem nastaveného času Sean Monahan.

Zápas byl soubojem dvou celků, které okupují v tabulce Západní konference tzv. divokou kartu. Postup do play off by jim ale uniknout neměl, nejbližší pronásledovatelé Los Angeles Kings totiž prohráli 0:3 s NY Rangers a ztrácí na poslední postupové místo devět bodů.

Po třech zápasech, které proseděl jen na střídačce, se vrátil do branky Philadelphie Michal Neuvirth. Na ledě Columbusu válel, pochytal 20 z 21 střel, porážce 0:1 ale nezabránil. Autorem jediného gólu byl ve 34. minutě Alexander Wennberg, který šikovně tečoval střelu Kylea Quinceyho.

Statistika NHL:

Minnesota - Vancouver 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Branky: 58. R. Suter (Hanzal), 59. E. Staal - 21. a 26. Boucher, 32. Boeser, 34. Skille. Střely na branku: 27:21. Diváci: 19.184. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Boucher, 3. Bachman (všichni Vancouver).

Columbus - Philadelphia 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 34. Wennberg. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 59 minut, z 21 střel inkasoval 1 gól a úspěšnost zákroků měl 95,2 procenta. Střely na branku: 21:36. Diváci: 19.052. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Wennberg, 3. Quincey (všichni Columbus).

St. Louis - Calgary 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 29. Barbašev, 48. Schwartz - 18. Brouwer, 51. Bartkowski, 65. Monahan (Frolík). Střely na branku: 31:31. Diváci: 19.516. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Brouwer (oba Calgary), 3. Barbašev (St. Louis).

Buffalo - Toronto 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 23. a 34. Eichel, 8. O'Reilly, 10. E. Kane, 26. Kulikov - 10. Brown, 23. Matthews. Střely na branku: 38:34. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. O'Reilly, 3. Ennis (všichni Buffalo).

Montreal - Ottawa 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky: 22. a 26. Markov, 10. Weber - 33. Pageau. Střely na branku: 24:32. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Markov, 2. Price, 3. Weber (všichni Montreal).

New Jersey - Carolina 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 38. Zajac - 23. a 57. Aho, 50. Skinner. Střely na branku: 27:28. Diváci: 15.088. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Skinner (oba Carolina), 3. Zajac (New Jersey).

NY Islanders - Boston 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 11. Tavares - 11. a 45. Riley Nash. Střely na branku: 19:18. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Riley Nash, 2. Chudobin (oba Boston), 3. Tavares (Islanders).

Washington - Arizona 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 56. a 59. Winnik, 9. Ovečkin, 56. Justin Williams - 53. Holland. Střely na branku: 33:29. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Winnik, 2. Holtby (oba Washington), 3. M. Smith (Arizona).

Nashville - San Jose 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)

Branky: 5. a 46. Sissons, 25. a 58. Neal, 16. McLeod, 35. Subban, 60. Arvidsson - 25. Marleau, 37. Braun. Střely na branku: 34:28. Diváci: 17.282. Hvězdy zápasu: 1. Sissons, 2. C. Smith, 3. Rinne (všichni Nashville).

Edmonton - Colorado 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky: 2. Pouliot, 11. Draisaitl, 49. Caggiula, 56. Nugent-Hopkins - 3. Andrighetto. Střely na branku: 29:25. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Caggiula, 2. Brossoit, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).

Florida - Chicago 7:0 (0:0, 3:0, 4:0)

Branky: 32., 45. a 48. Marchessault, 21. Barkov, 31. Huberdeau, 48. Bjugstad, 52. R. Smith. Střely na branku: 31:25. Diváci: 18.625. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Reimer, 3. Barkov (všichni Florida).

Los Angeles - NY Rangers 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 34. Stepan, 42. McDonagh, 59. Rick Nash. Střely na branku: 30:20. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Stepan, 3. McDonagh (všichni Rangers).