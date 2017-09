Miami (USA) - Miliony lidí na Floridě zůstávají i třetí den po ničivém přechodu hurikánu Irma bez elektřiny, zatímco úřady nacházejí těla dalších obětí ničivého živlu. Část evakuovaných obyvatel se sice již mohla vrátit do svých domovů a zjišťuje stav škod, ale některým dosud úřady návrat neumožnily. Práce na obnově zničených oblastí začíná rovněž na karibských ostrovech, které pocítily ještě silnější úder bouře než jihovýchod Spojených států.

Irma připravila o elektrický proud až 13 milionů obyvatel států Florida a Georgia, čímž způsobila jeden z největších výpadků v americké historii. Obyvatelé subtropické Floridy, kam se po přechodu bouře vrátilo obvyklé vedro, vlhko a hmyz, netrpělivě čekají na chvíli, kdy budou moci opět používat světlo, lednice či klimatizaci.

"Nejdůležitější věcí, kterou nyní musíme pro lidi udělat, je vrátit jim elektřinu," řekl podle agentury AP floridský guvernér Rick Scott.

Na opravách poničeného elektrického vedení či transformátorů pracuje více než 50.000 techniků, z nichž řada přijela vypomoci ze vzdálených oblastí - někteří až z Kalifornie či Kanady. Zatím se obnovení dodávky proudu dočkalo okolo dvou milionů domácností.

Policie během úterka objevila těla několika osob, jejichž úmrtí souviselo s přechodem hurikánu. Tři lidé v Orlandu a jedna v Miami se otrávili oxidem uhelnatým poté, co se nadýchali zplodin produkovaných generátory elektřiny, které si zapnuli ve svých domech. Počet obětí Irmy na Floridě tím podle AP stoupl na nejméně 16.

Mezi nejhůře postižené oblasti patří ostrovy Florida Keys, jejichž někteří evakuovaní obyvatelé se podle televize CNN dosud nedostali ke svým domovům kvůli obavám úřadů o bezpečnost provozu mostů. Mnozí z těch, kteří se již vrátili, však našli své domy zcela zdevastované bouří.

Patrně ještě horší situace panuje na karibských ostrovech v souostroví Malé Antily, kudy Irma prošla minulý týden jako hurikán nejsilnější páté kategorie a zabila zde více než 40 lidí. Tisíce obyvatel ostrovů Svatý Martin, Barbuda, Anguilla či Panenských ostrovů přišly o své domovy, některým se nedostávají potraviny či pitná voda, mnozí si stěžují na raketový růst cen nedostatkového základního zboží. Velkým problémem je rovněž rabování.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, který je od úterý na návštěvě postižených území v Karibiku, uvedl, že francouzskou část ostrova Svatý Martin by podle něj bylo třeba odzbrojit. "Na ostrově existuje chronický problém, a to jsou zbraně. Přál bych si, abychom ho mohli odzbrojit, bylo by to ku prospěchu ostrova," uvedl Macron. Podle něj "není normální", že na Svatém Martinu je v oběhu tolik zbraní. Obyvatele, které znepokojuje rabování, vyzval, aby se "v žádném případě sami nebránili".

Dnes se šéf Elysejského paláce přesune na ostrov Svatý Bartoloměj. Vedle Macrona se do karibské oblasti vypravil i nizozemský král Willem-Alexander a šéf britské diplomacie Boris Johnson, jejichž země stejně jako Francie čelí kritice, že se zpozdily při vyslání záchranářů a policejních posil na ostrovy zasažené chaosem a rabováním.