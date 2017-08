Praha - Florbalistky Pixba Wallenstam s českou útočnicí Eliškou Krupnovou obhájily triumf na mezinárodním turnaji Czech Open v Praze. Ve finále deklasovaly ve švédském souboji Malmö 8:1. V elitní kategorii mužů se o triumf utká od 15:30 rovněž Pixbo s úřadujícím švédským šampionem Falunem.

Hráčky Pixba potvrdily, že se jim na pražském největším turnaji světa daří. Ovládly jej počtvrté za posledních pět let a v roce 2015 navíc skončily po finálové prohře s finským SB-Pro druhé. Celkově vyhrály popáté, protože uspěly i v roce 2011.

Letošní finále opanoval tým 'Červených lišek' nejvýrazněji ze všech dosavadních. V úvodu dostala Pixbo do vedení Bobergová a ve druhém dějství nasázel celek z Göteborgu soupeřkám dalších šest branek. Malmö se dokázalo střelecky prosadit až za stavu 0:8.

"Před dvěma roky jsme nevyhrály, loni se nám to podařilo a letos jsme přijely vítězství obhájit. Jely jsme sem s tím, že si turnaj chceme užít a vyhrát ho. Moc tréninků jsme předtím neměly, takže to bylo docela zostra a je to super pocit," řekla Krupnová.

Mezinárodní florbalový turnaj Czech Open v Praze - finále:

Ženy:

Elitní kategorie:

Malmö FBC - Pixbo Wallenstam IBK 1:8 (0:1, 0:6, 1:1)

Branky: 55. Ohlssonová - 4. a 32. Bobergová, 29. a 48. Fylkeová, 30. Petterssonová, 38. Westová, 39. Walinderová, 40. Södergrenová.

Kategorie B:

KAIS Mora (Švéd.) - Panthers Praha 3:4.

14:00 finále kategorie B mužů: Liuttu - Fousek Team (oba Fin.),

15:30 finále elitní kategorie mužů: IFB Falun - Pixbo Wallenstam IBK (oba Švéd.),

18:20 finále kategorie Pro mužů: Black Angels - Umea IBF (Švéd.).