Ostrava - Florbalisté Mladé Boleslavi získali poprvé titul v superlize. V superfinále v ostravské Ostravar Aréně před 8191 diváky zdolali Vítkovice 6:5 v prodloužení. V čase 68:46 rozhodl svou druhou trefou v utkání bývalý vítkovický útočník Milan Tomašík. Ostravanům nepomohl ani hattrick Martina Tokoše. Středočeši se kvalifikovali na lednový Pohár mistrů v Gävle.

Mladá Boleslav proměnila v titul svou třetí účast v superfinále. V 25. sezoně nejvyšší soutěže triumfovala jako čtvrtý klub v historii po Tatranu Střešovice (16 zlatých medailí), Vítkovicích (6) a Chodovu (2).

"Spadlo to z nás. Boleslav byla vždycky blízko, ale povedlo se to až teď. Je to super pocit. Navíc po prodloužení. Za stavu 5:3 jsme si mysleli, že to budeme brát po šedesáti minutách, ale trošku se to zdramatizovalo," řekl Tomašík a byl rád, že s týmem ztracené dvoubrankové vedení v závěru třetí třetiny neotřáslo.

Vítkovice se představily v sedmém superfinále na jediný zápas popáté. Doma v Ostravě hrály v boji o titul poprvé od roku 2010, kdy sehrály neúspěšnou sérii s Tatranem Střešovice. Superfinále se na sedmý ročník totiž přestěhovalo z pražské O2 areny poprvé do Ostravar Arény.

Ostravané, kteří byli podle pořadí v základní části vedeni jako hosté, měli lepší vstup do utkání. Ve čtvrté minutě otevřeli skóre, když rychlou kombinaci po přihrávce Sladkého proměnil Tokoš. V polovině úvodního dějství vyrovnal z dorážky Natov.

Ve 13. minutě se radovali zase vítkovičtí fanoušci, kteří měli v hledišti výraznou většinu. Grubauerovo vyloučení potrestal Rýpar a za tři minuty už to bylo o dvě branky. Tokoš se šikovně uvolnil v rohu, Delong našel volného Jana Šebestu, který zamířil do odkryté branky. V závěru první třetiny ale oběhl branku exvítkovický Jelínek, zkušeně si našel ideální pozici a snížil.

Hned po 79 vteřinách druhého dějství se postaral o vyrovnání osamocený Kološ. Další bývalý hráč Vítkovic zblokoval Tomašíkův bekhendový pokus tak šťastně, že pak měl ideální pozici na zakončení. Přes další šance na obou se dlouho skóre neměnilo, Mladá Boleslav nevyužila Tokošovo vyloučení.

Až v 53. minutě se přes Hrubého uvolnil Tomašík a dostal poprvé Středočechy do vedení. Při power play zvýšil v čase 58:26 na 5:3 Curney, ale za 24 sekund při Grubaeuově vyloučení snížil Tokoš. Za další 24 sekund Tokoš dovršil hattrick a vyrovnal. Jeho pokus za Bauera srazil nešťastně Jelínek.

"Po gólu na 5:5 to byla velká euforie. Dokázali jsme se zvednout z ničeho za minutu a půl jsme dali v šesti dva góly. Škoda, že jsme neudělali v prodloužení poslední krok. Jedna malá chyba, někdo zaspí, tam to vypadne někde a Milan Tomašík zakončoval do prázdné branky. Já jsem si ten zápas užil. Bylo to doma v Ostravě a fanoušci byli skvělí," prohlásil Tokoš.

Mladá Boleslav ale nakonec slavila, když přihrávku Novotného proměnil v rozhodující zásah Tomašík. "Prožívám obrovskou euforii, že jsme konečně dokázali titul vyhrát. Měli jsme víc šancí, rozhodl faktor Milana Tomašíka, pro něhož je to obrovská satisfakce za celé play off. Moc se mu nedařilo, měl obrovskou smůlu, trefoval spoustu tyčí a já jsme věděl, že se v tomto zápase ukáže," prohlásil trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

"Je to teď zklamání a máme trpké pocity. Hráli jsme dobře, měli jsme hromadu šancí, ale rozhodl Milan Tomašík. Tak to někdy bývá v tom jednom zápase," řekl kouč Vítkovic Pavel Brus.

Superfinále play off Tipsport superligy florbalistů:

Mladá Boleslav - 1. SC Vítkovice 6:5 v prodl. (2:3, 1:0, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Natov (Krzyžanek), 19. Jelínek (Curney), 22. Kološ (Tomašík), 53. Tomašík (Kološ), 59. Curney, 69. Tomašík (P. Novotný) - 4. Tokoš (Sladký), 13. Rýpar (Hájek), 16. Jan Šebesta (Delong), 59. Tokoš (Jan Šebesta), 60. Tokoš. Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:2. Diváci: 8191.

Konečné pořadí superligy v sezoně 2017/18:

1. Mladá Boleslav, 2. Vítkovice, 3. Chodov, 4. Sparta Praha, 5. FbŠ Bohemians, 6. Panthers Otrokovice, 7. Tatran Střešovice, 8. Sokol Pardubice, 9. FBC Ostrava, 10. FBC Česká Lípa, 11. FBC Liberec, 12. TJ Znojmo, 13. Bulldogs Brno(bude hrát baráž), 14. Ústí nad Labem (sestup).