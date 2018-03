Praha - Čeští florbalisté budou hrát na prosincovém domácím mistrovství světa v Praze v základní skupině A se Švýcarskem, Lotyšskem a Německem. Z ní první dva týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, zbývající dva čeká kvalifikace play off. Ve skupině B se představí úřadující mistři světa Finové, Švédové, Dánové a Norové. Rozhodl o tom los na Staroměstské radnici v Praze.

"Nedá se mluvit o spokojenosti, všichni soupeři jsou podobní. Je to spíš o atraktivitě. Co jsem se bavil s hráči, tak chtěli hodně Švédsko, protože je nejatraktivnější. Trochu mi to připomnělo Göteborg, když jsou Švédové a Finové spolu a my se Švýcary," řekl asistent finského trenéra českého týmu Petriho Kettunena Milan Fridrich a poukázal na bronzový šampionát z roku 2014, na kterém jako hráč nechyběl.

"Pokud budeme chtít do semifinále, což chceme, tak nás čeká jeden z gigantů Švédsko, nebo Finsko. Není to lehká cesta, ale to by nebyla žádná. Vnímáme, že největší síla je u švédského týmu. Porazit tento tým je stále to nejtěžší ve florbale," doplnil Fridrich.

Do skupiny A k již vylosovaným Švýcarsku, Lotyšsku i Německu vybral český tým předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který z prvního koše vybíral spolu s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Vzhledem k přání většiny členů českého týmu, aby si už ve skupině zahráli se Švédy, neměli šťastnou ruku.

"Bezprostředně nemůžu říct, že je to zklamání nebo že jsme s tím spokojení. Nalosovalo se to takto a budeme se s tím muset vypořádat. Před losováním bychom samozřejmě asi chtěli jednoho z těch soupeřů, jako je Švédsko nebo Finsko, ale je to tak, jak to je. Bude pro nás klíčový duel se Švýcarskem ve skupině. Od toho se to bude odvíjet. Je to turnaj a klíčových bude více faktorů," prohlásil útočník Milan Tomašík.

Švýcarům se Češi mohou snažit oplatit porážku v duelu o bronz z posledního mistrovství v Rize v roce 2016, kde prohráli 5:8. S Lotyši hráli také na posledním MS a v základní skupině vyhráli 9:3.

"Německo bych zařadil ke slabším týmů z první osmičky. Lotyšsko je nevyzpytatelné. To je zápas, kde musíme nastoupit na sto procent, a měli bychom ho zvládnout. Se Švýcarskem je rivalita, utkáváme se často o bronz a uvidíme, jak to bude vypadat v prosinci," doplnil Tomašík.

Turnaj se bude hrát od 1. do 9. prosince. Šestnáctka účastníků je stejně jako na minulých šampionátech v Göteborgu 2014 a Rize 2016 rozdělena do dvou výkonnostních kategorií po osmi. Skupinu C tvoří Austrálie, Estonsko, Thajsko a Polsko, v "déčku" se představí Kanada, Slovensko, Japonsko a Singapur. Dva úspěšné celky z obou skupin budou hrát v osmifinálové části s týmy ze skupin A a B.

Prezident Českého florbalu Filip Šuman byl rád, že los zařídil už ve skupině souboj gigantů Švédska s Finskem. "Podporuje to naše úsilí vytvořit dva vrcholy mistrovství světa a ukázat, že základní skupina může být úplně stejně zajímavá jako závěr. Jsem přesvědčen, že tento souboj přitáhne i zahraniční fanoušky. Naše utkání proti Švýcarsku bude mít také obrovskou důležitost a náboj," uvedl Šuman.

Světový šampionát florbalistů se bude konat v České republice potřetí. V roce 1998 se hrálo v Praze a Brně, o deset let později opět v hlavním městě a Ostravě. Nyní se turnaj bude konat pouze v Praze v O2 areně a v Areně Sparty na Podvinném mlýně.

Los základních skupin MS florbalistů v Praze (1.-9. prosince 2018):

Skupina A: ČR, Švýcarsko, Lotyšsko, Německo.

Skupina B: Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko.

Skupina C: Austrálie, Estonsko, Polsko, Thajsko.

Skupina D: Kanada, Slovensko, Singapur, Japonsko.