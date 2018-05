Praha - Novou linku z Prahy do Chorvatska zavede 15. června autobusový dopravce FlixBus. Zelené autobusy budou denně jezdit do Rijeky se zastávkou v Opatiji. Dopravce to dnes oznámil v tiskové zprávě. Doposud nabízel přímé spojení do Záhřebu, Zadaru, Splitu a přilehlých měst.

"Poptávka po přímých spojích do Chorvatska je každoročně vysoká. Rozhodli jsme se proto českým zákazníkům nabídnout nové spojení do turisticky oblíbené Rijeky a jejího okolí. Celkem na této trase můžeme týdně přepravit přes 600 cestujících," uvedla mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

Autobusy budou vyrážet z pražské Florence a cesta přes Brno, Vídeň a Lublaň by měla do konečné zastávky, kterou bude město Crikvenica, trvat zhruba 13 hodin. V Rijece by měly autobusy zastavovat asi o 40 minut dříve. Ceny jízdenek začínají od 899 korun.

Do Chorvatska nabízí pravidelné spoje také konkurenční dopravce RegioJet. Do Chorvatska začal jezdit poprvé loni. Dosud zajíždí do Splitu jednou týdně, od 25. května přidá další spoj. RegioJet očekává, že zájem o cesty do Chorvatska by se mohl letos zvýšit až dvojnásobně.

Chorvatsko je dlouhodobě nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Loni tam vyrazilo na delší cestu 850.000 lidí, meziročně o tři procenta víc. Chorvatsko žebříčku vévodí posledních 20 let, s výjimkou roku 2015, kdy ho přeskočilo Slovensko.

Firma FlixBus vznikla v Německu a provozuje vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravu. První linky v České republice spustila v roce 2015. Nyní působí ve 27 evropských zemích a její evropská síť zahrnuje přibližně 250.000 denních spojů do 1700 destinací.