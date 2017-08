Elbasan (Albánie) - Fotbalisté Mladé Boleslavi odletěli ke čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy se Skënderbeu Korcë bez klíčového hráče ofenzivy Jana Chramosty, kterého trápí zdravotní potíže. Levý bek a jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Jiří Fleišman však věří, že si hosté bez autora tří ze sedmi branek v předkolech poradí a vybojují vytoužený postup.

"Bohužel ho vyřadilo zranění. Ale myslím, že máme mančaft natolik široký a kvalitní, že si s tím poradíme. Já v tom problém nevidím. Možná nám budou chybět Honzovy góly, ale proč by je nemohl dát někdo jiný?" řekl Fleišman v rozhovoru pro ČTK a deník Sport při odletu do Albánie.

Právě Fleišman v úvodu sezony na levé straně s Chramostou a Petrem Marešem nejvíce spolupracoval a nyní si bude muset zvykat na jiné levé křídlo. "Pro mě byla změna i to, že tam teď Honza Chramosta nastupoval. Co jsem v Boleslavi, ještě to nehrál. Mně osobně je ale jedno, kdo tam bude hrát, protože v přípravě tam hrálo víc kluků. Varianty máme. Doufám, že trenér vybere tu správnou," dodal.

Zatímco s Libercem si už základní skupinu Evropské ligy zahrál, s Boleslaví na to zatím čeká. Nyní má se spoluhráči šanci využít domácí výhry 2:1 a na pátý pokus projít přes 3. předkolo a dosáhnout na nejlepší klubový výsledek v pohárech za posledních deset let.

"Dá se to tak říct. Tohle si ale do hlavy nechceme dávat, chceme se soustředit čistě na utkání. Určitě nás nečeká nic jednoduchého. Jedeme tam s tím, že máme lepší výchozí pozici, ale nehodláme se jen bránit. Chceme vstřelit branku. Stoprocentně si tam jedeme pro postup," řekl Fleišman.

"Chceme navázat na první poločas z domácího utkání. Pustili jsme si na videu věci, které se nám povedly, abychom to v zápase použili znovu. Ukázali jsme si i věci, které nebyly tak dobré, které se nepovedly, abychom se jich vyvarovali. Budeme se snažit vstřelit branku jako první, nejlepší by bylo, kdybychom v poločase vedli, abychom pak měli větší šanci na postup. Jako tým jsme si řekli, že pro to uděláme maximum," dodal.

Komplikací může být počasí, přes den je v Albánii kolem 40 stupňů Celsia. "Poslední dny v Česku ale byly pro nás dobrou přípravou, i když tady je ještě horší vedro. Co jsme koukali na předpověď, v osm večer má být ještě asi dvaatřicet stupňů. Musíme se na to připravit, ale nesmíme tomu podléhat. Bude to pro obě mužstva stejné. Mně osobně to nějak moc nevadí, nevnímám to, snažím se soustředit jen na fotbal," prohlásil boleslavský bek.

Zatím netuší, co čekat od atmosféry, jelikož se nebude hrát v Korcë, ale ve 120 kilometrů vzdáleném Elbasanu. "Může to být naše výhoda, ale je to natolik důležitý zápas, že fanoušci přijedou i těch sto dvacet kilometrů. Jediné plus pro nás je, že nejsou vyloženě na domácím hřišti, ale podporu fanoušků asi budou mít velikou a budou se cítit jako doma. Myslím, že atmosféra bude bouřlivá, že je fanoušci poženou od první minuty, ale my se z toho nesmíme podělat. Musíme se soustředit čistě na naši hru. Můžeme je zdolat kombinační hrou po zemi. Je v našich silách postoupit a uděláme pro to maximum," řekl Fleišman.