Praha - České firmy zřizují podle zahraničních vzorů novou pozici - manažera štěstí. Zaměstnavatelé věří, že kromě jistoty pracovního místa, přiměřeného platu či několika dní volna navíc je pro kvalitní výkon zaměstnanců důležité také prosté štěstí a jejich spokojenost. Do Česka tento trend dorazil v uplynulém roce, zatím se týká přibližně desítek firem, podle odborníků se ale asi bude rozšiřovat.

Managementy největších firem, kterým nezbývá příliš prostoru soustředit se na otázku spokojenosti zaměstnanců, neváhají novou pozici obsadit. Dopřejí tak svým pracovníkům možnost řešit potíže s kompetentní osobou. Manažer štěstí zajišťuje zlepšení interní komunikace, pečuje o nástupní proces a zapracování, ale také připravuje třeba speciální akce pro stmelení kolektivu, stará se o jejich vzdělání či kariérní cestu.

"Ta pozice je dost specifická. Má v sobě něco z personalistiky, psychologie, interní komunikace. Dá se říci, že každá firma má zájem o to, aby měla spokojené zaměstnance. Nemusí na to mít zavedenou speciální pozici, ale i tak se o blaho zaměstnanců stará. Čas ukáže, zda firmy začnou ve větším měřítku zavádět přímo pozici manažera štěstí," řekla ČTK Veronika Žurovcová z České manažerské asociace.

Podle ní se tímto způsobem o své zaměstnance starají velké, ale i menší podniky. "U malých firem je to velký nadstandard. Víme však o firmách menších, čítajících 20 zaměstnanců, i o firmách o stovkách zaměstnanců," uvedla.

Jde podle ní především o mladé a inovační firmy, které se orientují v moderním managementu, nebo o firmy dlouhodobě fungující, avšak velmi progresivní. "Často se jedná o firmy zaměřené na online, technologie, IT, high-tech. Většinou jsou to firmy, které do velké míry zaměstnávají generaci Y. Vědí, že tato generace má trochu jiný žebříček hodnot a od svého zaměstnání vyžaduje jiné standardy než generace předchozí," řekla odbornice. Generací Y se dříve označovala generace dětí narozených v letech 1986 až 1995, dnes se pojem používá i pro generaci narozenou mezi lety 1975 až 2000; chápe se jako následovník generace X, tedy ty, kdo se narodili od poloviny 60. let do poloviny 80. let.

"Zavedení pozice manažera štěstí může být pro firmu cestou, jak si udržet kvalitní a spokojené zaměstnance. Dnes si totiž vybírají spíše zaměstnanci své zaměstnavatele, ještě před pár lety to bylo jinak," uvedla Žurovcová.

Informace o tom, že manažerů štěstí na českém trhu přibývá, potvrzují personální agentury, které se s obsazováním nové pracovní pozice setkávají čím dál častěji. "Pozice manažera štěstí je mezi firmami stále oblíbenější, zahraniční trendy se k nám v tomto ohledu šíří skutečně rychle," vysvětluje Martina Látalová, obchodní ředitelka z Advantage Consulting, jedné z největších českých personálních agentur.