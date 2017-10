Ostrava - Ostravská společnost Velor-X-Trike ve spolupráci s čínskou firmou Soco a Jiuayan uvedla na český trh nová vozidla na elektrický pohon: motocykl e-Duck a pod značkou VXT dvoumístný a čtyřmístný automobil a dodávku v kategorii L7E. Právě do dodávkového elektromobilu vkládá firma největší očekávání. ČTK to řekl spoluzakladatel a jednatel firmy Pavel Brída. Všechna vozidla mají kompletní evropskou globální homologaci pro prodej na území EU.

"Myslím si, že to je cesta, obzvlášť, pokud opravdu budou dotace pro podnikatele na elektromobilitu," řekl Brída. Vozidla jsou podle něj určena pro městský a příměstský provoz. Dodávka je ideální například pro rozvozy pizzy či pro zásilkové služby. Vůz má možnost variability boxu o velikosti až na jednu europaletu, přičemž box muže být klasický, chlazený nebo thermo.

"Společnosti, které rozvážejí nejen jídlo, pizzu a podobně, mají vysoké náklady na dopravu, vysoká je i pořizovací cena. U nás náročnost údržby i finanční investice budou určitě nižší než u běžných aut se spalovacím motorem. Náklady máme předběžně spočtené někde přibližně pod 19 haléři na kilometr, navíc je to ekologické a in," řekl Brída.

Jednotlivé díly se vyrábí v Číně, kde se Velor-X-Trike s tamními firmami podílí na vývoji vozidel. V Ostravě pak firma vozy kompletuje a dodělává podle přání zákazníka. Cena auta v základní verzi bez baterií začíná na 199.000 korunách bez DPH. Při rychlosti až 75 kilometrů za hodinu má vůz dojezd zhruba 100 kilometrů. V základní verzi je motor o výkonu 3,5 kilowattu, vozidlo ale může mít i silnější motor o výkonu 7,5 kilowattu. Na testech vozidla firma úzce spolupracuje s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava.

Dodávka má stejný design jako dvou- a čtyřmístné osobní elektrické auto. U všech vozů si zákazník může vybrat ze tří typů baterií: nejlevnější čínské gelové-olověné nebo české lithiové v pevném či vyndavacím boxu. Baterie si může zákazník koupit nebo si je pronajmout.

"Zákazníkům říkáme: Řekněte nám, co od vozu chcete, a my vám poradíme, jaké baterie jsou pro vás nejvhodnější. Vyměnitelné baterie jsou vhodné pro toho, kdo hodně jezdí, protože může na jedny baterie jet a druhé současně nabíjet mimo vůz kdekoliv třeba v kanceláři, nebo například pro toho, kdo bydlí v paneláku. Tam bude těžko natahovat k autu prodlužovačku, kterou ráno už asi nenajde," řekl Brída.

Dodávku považuje za první stupeň dalšího vývoje vozidla. "Nějak se s levnými auty musí začít. Říkáme, že boříme mýty o drahých elektrických automobilech. Chceme zpřístupnit elektromobilitu obyčejným lidem a malým firmám. Teď nabízíme první levnou dodávku, další stupeň bude třeba větší, osmimístná dodávka s větším úložným prostorem," doplnil Brída.

Vývojem už prošly elektrické trojkolky a čtyřkolky VXT, které firma začala prodávat před rokem a postupně je dovybavila silnějším motorem a například jinými zadními brzdami a jejichž cena začíná na 99.900 korunách. Proměnil se také motocykl Duck, který je určený zejména mladým lidem.

"Tlak lidí byl, že by chtěli větší motorku na kolech velikosti 17. Chtěli jsme uvést na trh něco, co má hi-tech techniku a kvalitní komponenty. Tato má německý motor Bosch, japonské baterky Panasonic, takže všechny důležité komponenty elektromotorky nejsou made in china, k čemuž lidé stále mají odpor. Je to taková futuristická motorka pro mladé se zajímavým designem," řekl Brída.