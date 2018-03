Lety (Písecko) - Z vepřína v Letech odjelo dnes v 8:18 auto s posledními 150 prasaty. Firma AGPI dnes odvezla z areálu posledních 330 zvířat. Peníze od státu za prodej areálu, sumu 450,8 milionu Kč, zatím firma Agpi, majitel vepřína, nedostala. O tom, zda obnoví chov jinde, dosud nerozhodla. ČTK to řekl místopředseda představenstva Agpi Jan Čech. V místě, kde býval koncentrační tábor, bude památník romského holokaustu, firma má předat areál státu do konce března. Před demolicí areálu a vznikem památníku romského holokaustu bude předcházet archeologický průzkum.

Ve 13 halách bylo původně asi 13.000 prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami. Dvě nákladní auta, v nichž byla prasata ve třech patrech, dnes poslední zvířata odvezla do masokombinátu Planá nad Lužnicí.

"Je to pro firmu vážná záležitost, jsou to poslední zvířata, bude i nostalgie. Předání areálu potom bude důležitý moment ve vztahu k událostem, které se tam za války děly, ale stěhování zvířat s tím táborem nemá nic společného. Předání areálu je symbol, ale ta poslední zvířata to nejsou, to je jedna z věcí, která se musí udělat pro to, aby se dal areál předat. Je to vážný krok, vážná chvíle, když se z areálu, který je v plném provozu, odváží poslední zvíře," řekl Čech.

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Podle Čecha záleží na tom, kdy se uskuteční změna v katastru nemovitostí. Peníze od státu za převod areálu, 450,8 milionu Kč, by měla firma dostat do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Firma uvažuje, že chov obnoví jinde.

"Že by se stavěl nový areál, to je velice problematické a ty peníze na něj zdaleka nestačí. Nechávali jsme si vypracovávat studii, může se zdát, že částka je velká, ale je to s DPH a stavba by stála mnohem víc. Peníze bychom chtěli vrátit v různých formách investic do rozšíření jiných výrob," řekl Čech. V Přílepově má firma provoz, kde je 600 prasnic a na ně navazující výkrm, ročně odtud dodají přes 2000 tun masa.

Akcionáři Agpi na valné hromadě loni schválili převod areálu na stát. Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Kupujícím je Muzeum romské kultury. Památník romského holokaustu v Letech u Písku by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem. Proti usnesení valné hromady Agpi o převodu vepřína na stát ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích jeden minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.

Vzniku památníku v Letech bude předcházet archeologický průzkum

V areálu vepřína v Letech na Písecku se ještě před demolicí vepřína a vznikem památníku romského holokaustu uskuteční archeologický průzkum. V místě za války stával koncentrační tábor pro Romy. Památník bude spravovat Muzeum romské kultury v Brně, které nyní připravuje výběrové řízení na archeologický výzkum. ČTK to řekla ředitelka muzea Jana Horváthová. Firma AGPI dnes vepřín vyklidila a odvezla z něj posledních 330 prasat. Původně jich v areálu bylo asi 13.000. Stát vepřín koupil za 450,8 milionu korun.

Po veřejném výběrovém řízení se na místo dostanou archeologové. "Měli by tam strávit dva až tři měsíce," informovala Horváthová. Kromě toho se konají veřejné diskuze o budoucí podobě památníku. První debata se uskutečnila na počátku března ve spolupráci s neziskovou organizací Romea, druhá bude dubnu za účasti romské i majoritní veřejnosti přímo v místě vepřína. Podle Horváthové se mohou zájemci zapojit i do diskuze prostřednictvím formuláře na webových stránkách, kde muzeum sbírá podněty k památníku.

V místě vznikne připomínka bývalého tábora. Propojí současnou kulturní památku Lety, kterou tvoří repliky tří dřevěných baráků, a sochy od akademického sochaře Zdeňka Hůlky stojící v místě hromadných hrobů. "Dále chceme vybudovat infocentrum s výstavním prostorem, kde by návštěvníci získali informace o takzvaném cikánském táboře a romském holokaustu," řekla Horváthová.

Podle ní je těžké odhadnout, kdy se práce uskuteční. "Jakékoliv demolici a výstavbě musí předcházet architektonická soutěž, ze které vyjde budoucí podoba památníku s ohledem na omezenější finanční prostředky," dodala Horváthová. Finanční stránku řeší ministerstvo kultury, které muzeum zřizuje. ČTK odhadované náklady u ministerstva zjišťuje. "Předpokládáme, že ze stavebních prací bude nutná demolice části vepřína, terénní úprava místa i výstavba infocentra s malou expozicí, kde chceme vystavit i archeologické nálezy z místa tábora," informovala Horváthová. Dodala, že první úpravy by mohly začít v příštím roce.