Utkání skupiny B mistrovství světa v hokeji: Norsko - Finsko, 13. května v Paříži. Zleva Antti Pihlstrom z Finska a Nor Niklas Roest. ČTK/AP/Petr David Josek

Paříž - Hokejisté Finska zdolali na mistrovství světa v Paříží Norsko 3:2 v prodloužení a po porážce s Francií (1:5) nepřipustili další překvapení na svůj účet. O tříbodovou výhru přišel tým kouče Lauriho Marjamäkiho 29 sekund před koncem třetí třetiny po trefě Andrease Martinsena, ale v čase 61:55 rozhodl Markus Hännikäinen.

Finové nastoupili s černými páskami, aby uctili památku v pátek zesnulého bývalého prezidenta Mauna Koivista. V důležité bitvě o postup do play off mezi soky, kteří na turnaji dosud nasbírali po sedmi bodech, se na gól čekalo do 19. minuty.

Nejdříve v úvodním dějství nevyužili Finové přesilovku při vyloučení Patricka Thoresena, naopak Norové při Hännikäinenově pobytu na trestné lavici udeřili. Od modré čáry vystřelil Nösterbö a Bastiansen úspěšně tečoval před Korpisalem.

Další přesilovku na přelomu první a druhé třetiny po Ahově faulu Norové neužitkovali a sami inkasovali v 26. minutě při Sveumově vyloučení. Haugena překvapil střelou z levé strany z úhlu Hietanen.

Při Martinsenově trestu pak sice Norové odolali, ale hned osm vteřin po jeho návratu z trestné lavice Honka vypálil za levým kruhem a trefil přesně pravý horní roh Haugenovy branky. Pojistit vedení se ale Finům nepodařilo.

"Měli jsme hodně gólových příležitostí, ale nedařilo se nám je proměnit. Mohli jsme dát na 3:1, ale jejich brankář chytal dobře. Ale hráli jsme dobře, vyhráli jsme a to je to nejdůležitější," řekl finský útočník Sebastian Aho oficiálnímu webu MS.

Finové, kteří si boj o čtvrtfinále zkomplikovali především prohrou s domácí Francií, opět nepodali nijak přesvědčivý výkon. V závěrečném dějství se ubránili při dvou oslabeních, přičemž při Filppulově vyloučení jim po střele Mathise Olimba pomohla levá tyč. V power play ale dotlačil puk v závěru v brankovišti za Korpisala Martinsen.

Na přelomu třetí třetiny a prodloužení Finové odolali v oslabení. Naopak Hännikäinen hned po návratu z trestné lavice proměnil po přihrávce Pyöräläho únik a zajistil Finsku důležitou výhru.

"Hráli jsme dobrý zápas. Kdyby nám někdo řekl, že budeme hrát po třech třetinách s Finy 2:2, tak bychom to brali. Za pár hodin budeme s bodem spokojení," prohlásil norský útočník Anders Bastiansen.

Norové získali v 19 vzájemných duelech na MS s Finy bod počtvrté. V letech 1990 (3:3) a 1996 (1:1) dosáhli na remízy a před devíti lety podlehli 2:3 v prodloužení.

Skupina B (Paříž):

Norsko - Finsko 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Bastiansen (Nörstebö), 60. Martinsen - 26. Hietanen (Aho, V. Lajunen), 29. Honka (Ohtamaa, Hännikäinen), 62. Hännikäinen (Pyörälä). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Kubuš (SR) - Dědulja (Běl.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 6:7, navíc Ohtamaa (Fin.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 8108.

Norsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Johannesen, Bonsaksen, Sörvik - M. Olimb, Patrick Thoresen, K. A. Olimb - Röymark, Rosseli Olsen, Bastiansen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Olden, Roest - Karterud. Trenér: Petter Thoresen.

Finsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Aho, V. Filppula - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä - Savinainen, Pihlström, Sallinen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.

Tabulka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 20:5 12 2. ČR 5 2 2 0 1 17:9 10 3. Švýcarsko 4 2 1 1 0 14:8 9 4. Finsko 5 2 1 1 1 15:15 9 5. Norsko 5 2 0 2 1 10:10 8 6. Francie 5 1 2 0 2 17:13 7 7. Bělorusko 5 0 0 1 4 6:22 1 8. Slovinsko 5 0 0 1 4 10:27 1