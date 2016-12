Mistrovství světa hokejistů do 20 let ČR - Finsko: Veini Vehvilainen překonán Danielem Krenželokem (není na snímku) a vpravo Daniel Kurovský.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let ČR - Finsko: Veini Vehvilainen překonán Danielem Krenželokem (není na snímku) a vpravo Daniel Kurovský. ČTK/AP/Graham Hughes

Montreal/Toronto - Obhájci titulu Finové budou hrát na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě o udržení a turnaj dokončí pod vedením nového trenéra. O jejich pádu do boje o záchranu proti Lotyšsku rozhodla páteční výhra Švýcarska nad Dánskem 5:4 po samostatných nájezdech. Neúspěch Finů odnesl okamžitě trenér Jukka Rautakorpi, jehož už nyní nahradil plánovaný nástupce Jussi Ahokas.

Finové po porážkách s Českem (1:2), Dánskem (2:3) a Švédskem (1:3) jsou v základní skupině A v Montrealu poslední a jedinou naději před závěrečným duelem se Švýcarskem jim mohla dát porážka Švýcarů s Dánskem. Ti sice prohrávali už 0:3 a 1:4, ale výsledek otočili a díky vítězné trefě Marca Mirandy v rozstřelu uspěli 5:4 po samostatných nájezdech.

Vedení Finské hokejové asociace se při historickém propadáku rozhodlo třiapadesátiletého Rautakorpiho v rozehraném turnaji odvolat. Na lavičce stál od začátku této sezony, kdy nahradil Jukku Jalonena. Ten po dvou letech na lavičce dvacítky převzal v KHL Jokerit Helsinky.

Uspíšil se tak nástup šestatřicetiletého Ahokase, který letos v dubnu v americkém Grand Forks dovedl k triumfu finskou osmnáctku. Z jejího úspěšného kádru prožívá zklamání v Montrealu hned sedmička hráčů. Ahokas, který měl tým převzít od příští sezony, navíc dění sledoval z bezprostřední blízkosti. Na turnaji byl dosud jako televizní expert finské stanice YLE.

Finové budou hrát o udržení s Lotyšskem, které podlehlo Slovensku 2:4. Slováci sice prohrávali po trefě Karlise Čuksteho, ale v deváté minutě vyrovnal Filip Lešťan, na konci druhé třetiny otočil stav Miloš Roman a v závěrečném dějství pojistili vedení Andrej Hatala a Marek Sloboda. Výsledek už jen zkorigoval Filips Buncis. Slováci budou v Torontu ještě bojovat s Ruskem o třetí místo ve skupině B.

Český tým je před dnešním posledním duelem ve skupině A se Švédskem (19:00 SEČ) třetí se ztrátou jednoho bodu na Dánsko, které už ve skupině dohrálo, a s jednobodovým náskokem před Švýcarskem. K posunu na druhou pozici musí suverénní Švédy určitě porazit. Mají totiž s Dány i Švýcary horší bilanci ve vzájemných zápasech.