Specializovaný finanční úřad si vyžádal od společnosti Agrofert podklady k veškerým dluhopisům, které firma vydala, řekl dnes ČTK mluvčí podniku Karel Hanzelka. Prověřuje tak i dluhopisy, které od firmy koupil ministr financí Andrej Babiš (ANO). Babiš čelí kritice mimo jiné za to, že jako vlastník Agrofertu v minulosti nakoupil od své firmy jednokorunové dluhopisy, jejichž výnos nepodléhá zdanění. Babiš záležitost pokládá za organizovanou kampaň proti své osobě. Na kontrolu dnes upozornil server týdeníku Respekt.

Sněmovna v březnu v souvislosti s případem korunových dluhopisů vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil vážná podezření z daňových úniků. Kontroly firem, které v roce 2012 vydaly jednokorunové dluhopisy, požadují koaliční partneři hnutí ANO, sociální demokraté i lidovci. Babiš ve středu uvedl, že kontrolou Finanční správy projdou všechny tyto firmy. Nedaněné korunové dluhopisy vydané Agrofertem těsně před koncem roku 2012 nakoupil Babiš v následujících letech za 1,5 miliardy korun.

Specializovaný finanční úřad podle Hanzelky na Agrofert jako na firmu s velkým obratem dohlíží trvale. V poslední době si vyžádal i podklady ke korunovým dluhopisům, firma poskytla veškeré dokumenty a maximální součinnost, uvedl mluvčí. "Čekáme na stanovisko finančního úřadu, ale není to tak, že by byla zahájena samostatná kontrola, která by měla samostatnou agendu, samostatné číslo jednací v uvozovkách řečeno," dodal Hanzelka.

Babiš odpověď na výzvu Sněmovny týkající se dluhopisů či jeho majetkových poměrů doručil do horní komory v pátek. O den dřív premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že ministr financí dluží veřejnosti i vládním partnerům odpověď na velké množství otázek. Novinářům řekl, že své rozhodnutí ohledně Babišova pokračování ve vládě založí na tom, aby bylo prospěšné pro stát i občany. K Babišovu dopisu se Sobotka chce vyjádřit příští týden, pravicová opozice jeho obsah označila za nedostačující.

Neuspokojivé je Babišovo vysvětlení jeho nákupu korunových dluhopisů Agrofertu také podle předsedy poslanců ČSSD Romana Sklenáka. Záležitostí by se měla zabývat koaliční rada a nabídnout řešení, řekl dnes Sklenák. Podle předsedy Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) by měl Babiš kvůli kauze dluhopisů sám opustit vládu. Babiš již dříve rezignovat na vládní funkce odmítl, stejně jako své pochybení kolem nákupu dluhopisů Agrofertu.

Možnost vydávání nedaněných korunových dluhopisů byla zavedena v první polovině 90. let, skončila změnou zákona s rokem 2013. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ji v době, kdy byl ministrem financí, využil u státních dluhopisů pro obyvatele. Později začaly emitovat obligace i firmy, podle Babiše v roce 2012 bylo zaznamenáno celkem 525 takových emisí v celkovém objemu 164 miliard korun.