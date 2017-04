Liberec - Liberecký obránce Martin Ševc považuje možnost zahrát si finále extraligy za odměnu po absolvování celé sezony. Přestože už ho se svými týmy v extralize a během působení v Kontinentální lize a ve Švédsku zažil mnohokrát, stále si šance hrát o zlato velmi váží. S přípravou na očekávané bitvy s Kometou mu budou pomáhat synové, kteří na rozdíl od něho sledovali semifinálové klání Brna s Hradcem Králové.

"Samozřejmě se těšíme. Člověk chce hrát vždy na konci sezony finále a atmosféra odpovídá tomu, že tam po roce zase jsme. Hlad po úspěchu nám rozhodně nechybí. Musíme si to užít," zdůraznil pětatřicetiletý bek v rozhovoru s novináři.

"Člověk si toho musí vážit. Finále je odměna za práci v celé sezoně. A člověk nikdy neví, kdy se tam může dostat. Je třeba si to užít naplno a nenechat se svazovat přehnanou nervozitou. Ta má být v baráži, nikoliv v play off," řekl Ševc, jenž má čtyři švédské primáty se Skellefteou a Färjestadem, loni slavil s Bílými Tygry a v deseti zápasech přispěl také k zisku mistrovského titulu Plzně v sezoně 2012/13.

Chce, aby mladí hráči nebrali finálovou účast jako něco automatického. "My všichni starší hráči se snažíme těm mladším připomínat a zdůrazňovat, aby si toho vážili. Ale zároveň také, aby si to celé užili. Nějaké zápasy - včetně probíhajícího play off - od nás nebyly ideální, ale myslím, že kluci už všechno nasáli," řekl Ševc.

Očekává zajímavé finále dvou velmi silných soupeřů. "My jsme měli celou sezonu vynikající výsledky. Kromě začátku jsme hráli na špici. Brno hraje v play off výborně, má nabitý kádr, samé hvězdy a vynikající hráče. My zase spoléháme hodně na tým, nikdo moc nevyčnívá, což je naše síla," vypočítal Ševc.

Druhé semifinále, v němž Brno předčilo Hradec Králové, šlo ale mimo něj. "Nesledoval jsem skoro nic, ale moji synové ano. Takže mi určitě podají report. Jsou to takoví moji skauti a určitě mi řeknou, na koho si dávat pozor," řekl s úsměvem Ševc.

"Ještě jsem se jich ale neptal. Včera jsem využil toho, že bylo hezky, takže jsem udělal něco na zahradě. Nějaké náznaky už tam však od nich byly, takže mi třeba něco nakreslí a ukážou naživo, jak to Kometa hraje," doplnil Ševc.

Kvůli zranění končil semifinále proti Chomutovu s celoobličejovým krytem, na finále patrně použije košík. "Kluci v kabině si ze mě dělají srandu. Že jsem prý junior, tak abych z toho nebyl vyklepanej, že si tady s nimi můžu zahrát. A manželka mi říkala, že alespoň nejsou vidět ty chlupy, co mám na hubě místo fousů, že jsem prý za tím alespoň trochu schovaný," smál se Ševc.