Liberec/Brno - V boji o extraligový titul mezi hokejisty Brna a Liberce může dojít na duel slovenských kamarádů a zároveň rodáků ze Zvolena. Jedničkou Komety je Marek Čiliak, branku Severočechů hájí ostřílený Ján Lašák, který tvoří v týmu obhájců titulu skvělou dvojici s Romanem Willem.

"Má to pro nás speciální náboj. Není to jen slovenské finále z toho našeho pohledu, ale přímo zvolenské. Slovensko je malá země, kde každý zná každého. No a Zvolen má 40 tisíc obyvatel. Jsme kamarádi, znám jeho rodiče a naráželi jsme tak různě na sebe," řekl Lašák novinářům.

"A ještě více jsme se začali bavit, když dostal distanc od slovenského svazu. My jsme to tehdy rozrýpali a on to odnesl. Byl takovou naší kavkou," řekl s nadsázkou Lašák s připomínkou tříměsíčního bojkotu reprezentace, který vyhlásila početná skupina 50 slovenských hokejistů kvůli nespokojenosti s volbou šéfa Slovenského hokejového svazu.

"Tehdy jsme spolu byli hodně v kontaktu a řešili okolo toho bojkotu hodně věcí. On se tehdy postavil za nás a my za něho," řekl Lašák a také zavzpomínal na jedno velmi dávné setkání.

"Právě jsem na Markově účtu na Instagramu vyhrabal starou fotku z roku 2002, kdy jsme se stali mistry světa. Byl jsem snad tehdy vypomáhat na nějakém brankářském kempu. Vedle mě tam sedí takový malý chlapeček, úplné dítě, byl snad čtvrťák na základce, malý mrňous. Já tam ve svých třiadvaceti vypadám na patnáct," připustil s úsměvem Lašák. "Čas hrozně letí. A sportovní život je v tomhle krásný a nevyzpytatelný - teď jsme proti sobě ve finále extraligy," dodal Lašák.

O přednostech svého kamaráda nechtěl hovořit. "Tak to vám určitě nepovím. Na takové odpovědi je čas až po skončení série. V žádném případě mu tímto způsobem nebudu zvedat sebevědomí," smál se Lašák. "A čím se prosadil? Na to je velmi jednoduchá odpověď - v životě, sport nevyjímaje, si vše musíte zasloužit. Takže za tím je tvrdá práce, odhodlání, nějaký ten talent. Kde je, si musel vydřít," ocenil Čiliaka Lašák.

Brněnská opora by svému protějšku přála, aby si mohl vychutnat finále přímo na ledě. "Vážím si ho a chtěl bych, aby chytal. Byl by to takový bonbónek navíc, kdybychom stáli proti sobě. Včera měl Jánko narozeniny, stejně jako můj malý syn. Jsou ve stejný den," připomněl Lašákovy osmatřicetiny Čiliak, který je skoro přesně o 11 let mladší.

"Napsali jsme si, ale zase až tak moc jsme se nehecovali. Nějaká sázka tam však je...," přiznal Čiliak, aniž by prozradil více.

Lašák byl ale konkrétnější. "Provokoval mě. Vždy mezi sebou hrajeme o láhev vína. Tak mi psal, abych ho už připravil. A já odepsal, že mu ho klidně připravím, zatímco pro sebe připravím šampus," přiblížil Lašák přátelské špičkování s vidinou opakování loňských oslav.