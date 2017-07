Londýn - Zápasy o titul v Davisově poháru a Fed Cupu by se od příští sezony měly hrát zároveň a na stejném místě, bez ohledu na to, které týmy do finále týmových soutěží postoupí. První tři ročníky takzvaného Světového tenisového poháru by měla v letech 2018 až 2020 podle návrhu vedení mezinárodní federace ITF uspořádat Ženeva.

Plán ještě musí schválit valná hromada ITF, která je na programu v srpnu. V současnosti hostí utkání o trofej vždy jeden z finalistů.

O právo uspořádat v budoucnu finále Davisova poháru a Fed Cupu se ucházelo více než 20 měst. Do užšího výběru se vedle Ženevy dostaly Kodaň, Miami, Istanbul, Turín a Wu-chan.

Na valné hromadě se budou národní svazy v srpnu mimo jiné zabývat i navrhovanými změnami pravidel, podle nichž by se zápasy v Davisově poháru hrály od nové sezony na dva vítězné sety místo dosavadních tří. Hlasovat by se mohlo také o snížení počtu utkání za rozhodnutého stavu nebo o právu vítězů Davisova poháru a Fed Cupu hostit úvodní duely dalšího ročníku.