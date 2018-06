V Karlových Varech vrcholí přípravy na nadcházející 53. ročník mezinárodního filmového festivalu. Lázeňské město se už převléklo do festivalových kulis a téměř hotovy jsou také úpravy hotelu Thermal, který je každoročně srdcem festivalu. Na snímku z 25. června 2018 je prostranství před Thermalem.

Karlovy Vary - Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu se dnes začali přesouvat z Prahy do Karlových Varů, dějiště festivalu. Lázeňské město se už převléklo do festivalových kulis. Letošní 53. ročník začne v pátek a dnes během několika minut si zájemci zaregistrovali v internetovém předprodeji, do kterého festival dává deset procent vstupenek na všechna veřejná představení, první lístky na filmové projekce.

"Rezervace proběhla bez problémů a všechny nabízené vstupenky byly zarezervovány během pěti minut," řekla ČTK mluvčí festivalu Uljana Donátová.

Téměř hotovy jsou úpravy hotelu Thermal, který je každoročně srdcem festivalu. Billboardy s upoutávkami na soutěžní filmy visí také na konstrukcích v korytě řeky Teplé.

Vedle samotného festivalového dění se pro tisíce návštěvníků připravují i doprovodné akce nebo zvláštní vlakové spoje, které letos budou jezdit do porcelánky Thun 1794. Trasu "Za holkami z porcelánu" bude tentokrát obsluhovat místo historické Singrovky moderní souprava RegioShark, což bude znamenat nižší jízdné pro návštěvníky, tak i větší kapacitu festivalového vlaku. "Pojedou i zvláštní spoje do Kyselky. Kvůli výluce ale budou vyjíždět z Horního nádraží a do Ostrova pojedou autobusy a z Ostrova pak historický vlak," doplnil vedoucí Regionálního obchodního centra Českých drah Vladimír Omelka.

Přímo v Karlových Varech budou opět jezdit festivalové linky MHD, které provozuje zdarma Dopravní podnik Karlovy Vary. Tři linky slouží hlavně k dopravě návštěvníků ze stanového městečka nebo kempů do centra města a pro rychlý přesun mezi kiny.

Neodmyslitelně patří k festivalu také doprava kolech, jejichž půjčovny budou opět u stanového městečka v areálu Rolava a u hotelech Thermal a Pupp.