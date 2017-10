New York - Newyorská policie začala vyšetřovat filmového producenta Harveye Weinsteina kvůli obvinění ze sexuálního útoku z roku 2004. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na dnešní vyjádření mluvčího policie.

Proti jednomu z nejmocnějších mužů Hollywoodu se strhla lavina obvinění za činy spáchané i před více než dvěma desítkami let poté, co skandál kolem jeho nepřípustného chování minulý týden rozpoutal deník The New York Times. List mimo jiné informoval, že 65letý Weinstein uzavřel kvůli sexuálnímu obtěžování mimosoudní dohody o odškodnění s nejméně osmi ženami.

Podle amerických médií Weinstein neodolal tlaku a ve středu večer opustil domovské Los Angeles a odletěl do státu Arizona, aby se podrobil psychoterapii. Předtím Weinsteinova dcera volala na nouzovou linku 911 a řekla, že její otec je "emočně na dně". Producent se u dcery pohádal podle všeho s manželkou, která oznámila, že ho opouští. Paparazziům před domem prý Weinstein řekl, že "potřebuje pomoc". "Necítím se dobře, ale všichni děláme chyby," citovala jej média.