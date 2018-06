Praha - Letní filmová škola (LFŠ) Uherské Hradiště představí méně známou tvorbu i nejzásadnější celovečerní díla kontroverzního režiséra Larse von Triera. Festival mu věnuje svou novou sekci nazvanou Ikona, která se zaměří na kultovní režiséry současnosti a bude pátrat po tom, jak dospěli k svému ikonickému statusu. V programu festivalu, který bude od 27. července do 5. srpna, nebude chybět ani atraktivní virtuální realita a loni poprvé představená sekce LFŠ uvádí, díky níž se divácky nejúspěšnější filmy dostanou do kinodistribuce.

Premiéru na Letní filmové škole budou mít také muzikálové snímky Projektu 100. Novináře o tom dnes informovali organizátoři festivalu.

"Cílem sekce Ikona je představit méně známou tvorbu von Triera, základní prvky, ze kterých se postupně složil obraz velkého režiséra, a ozřejmit divákům genezi jeho kariéry. Festival uvede von Trierovy studentské filmy, experimentální práce, reklamy, videoklipy, divadelní záznamy a zároveň i nejzásadnější celovečerní hraná díla," uvedl hlavní dramaturg Letní filmové školy Jan Jílek.

Dramaturgie sekce se ujal filmový historik a profesor z kodaňské univerzity Peter Schepelern, který je považován za největšího světového experta na tvorbu dánského režiséra. Dalším hostem bude i jeden z nejbližších spolupracovníků von Triera Anders Refn, který působil jako střihač a asistent u většiny jeho posledních filmů.

Poprvé se LFŠ bude věnovat i fenoménu virtuální reality. Program představí dokumenty s ekologickou či migrační tematikou, artové filmy z festivalů nebo výběr VR videoklipů. Hostem bude francouzský tvůrce Mathieu Pradat, který patří ke špičkám na poli virtuální reality. Na LFŠ odhalí detaily z nově připravovaného pohádkového projektu.

Asociace českých filmových klubů, která organizuje LFŠ, je také pořadatelem Projektu 100. V něm se vrací na filmová plátna klasická díla české i světové kinematografie v digitalizované podobě. V tomto roce bude Projekt 100 věnovaný muzikálovému žánru a na LFŠ budou mít v nové podobě premiéru filmy Zpívání v dešti, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Rocky Horror Picture Show, Vlasy a Moulin Rouge.

Pořadatelé už oznámili, že na LFŠ přijedou Iva Janžurová a britský režisér Mike Leigh, festival připomene 100 let od narození Ingmara Bergmana, 100 let od vzniku Československa a 120 let českého filmu.