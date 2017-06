Praha - K hostům Letní filmové školy (LFŠ), která se zaměří na švédskou kinematografii, bude patřit jeden z nejvýznamnějších tamních režisérů Jan Troell. Potvrzen je také režisér Daniel Bergman, syn Ingmara Bergmana, ikony světové kinematografie. Novinářům to dnes řekli organizátoři festivalu, jehož 43. ročník se v Uherském Hradišti uskuteční od 28. července do 6. srpna. Festival zakončí předpremiéra filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Po strništi bos.

Již dříve pořadatelé oznámili, že svou retrospektivu na LFŠ uvede švédský filmový režisér, producent, animátor a novinář Tarik Saleh. Přijedou také filmoví odborníci - historik Jan Holmberg, který bude prezentovat sérii přednášek o historii švédského filmu, a profesor filmových studií na švédské univerzitě v Lundu Erik Hedling.

"Jan Troell je klasikem švédské kinematografie řazeným po bok Bergmana nebo (Bo) Widerberga. Daniel Bergman není jen synem slavného otce, ale také svébytným tvůrcem střední generace aktivním v hraném filmu i dokumentu," uvedl hlavní dramaturg festivalu Jan Jílek. Bergman mladší natočil třeba film Nedělňátka podle scénáře svého otce.

Samostatnou přehlídku nejslavnějšího švédského režiséra Ingmara Bergmana festival uvede příští rok. "Kdybychom měli udělat průřez Bergmana, tak bychom nic jiného ze švédské kinematografie neuvedli. Velkou jeho retrospektivu uvedeme příští rok, kdy bude sto let od jeho narození," uvedla programová ředitelka LFŠ Iva Hejlíčková.

Doplnila, že švédská kinematografie je jednou z nejplodnějších a nejvýznamnějších v historii filmu. Její představení na LFŠ začne už v éře němého filmu. "Nemohli jsme opominout žánr, který je dnes populární, tedy švédská krimi. Švédové se žánru, který je dnes označován jako severská krimi, věnují ve filmu už od 70. let," řekla. Další filmy uváděné na festivalu budou z poslední doby.

Jedním z vrcholů letošní LFŠ by podle pořadatelů mohla být kompletní retrospektiva Andreje Tarkovského, všechny filmy budou v restaurované verzi. Festivalová sekce New French Extremity navazuje na tradici francouzského extrémního filmu využívajícího zobrazení "krajních forem lidského těla, sexu či násilí" a nabídne divákům cestu "do nejodlehlejších zákoutí naší perverznosti", uvedli pořadatelé.