Praha - Prezidium České filmové a televizní akademie (ČFTA) zváží změnu pravidel pro nominaci filmů na Českého lva. K tomuto kroku akademii přimělo sobotní vyhlašování nejlepších filmů loňského roku, kde rekordních 12 cen posbíral film Masaryk režiséra Julia Ševčíka. Kritiku vyvolalo, že do tuzemských kin vstoupí až 9. března.

"Ještě tento týden se setká prezidium akademie, neboť mnohým zvolená interpretace stanov zkazila náladu a dojem z jinak vydařeného ceremoniálu. Musíme si říci, zda jde o akceptovatelnou producentskou strategii či o zneužití pravidel vyžadující jejich úpravu ve prospěch celé české filmové a televizní tvorby," řekl ČTK s odkazem na své vyjádření na facebooku Českých lvů prezident ČFTA Ivo Mathé.

Statut soutěže hovoří o tom, že k nominaci na Českého lva je zapotřebí promítání v komerčním kině sedm dní nepřetržitě nebo 14 dní nekontinuálně. České lvy tak film získal jen díky tomu, že ho tvůrci nechali promítnout pouhých sedm dnů před koncem roku v jediném kině Lucerna v Praze. "Film jsem neviděl, stejně jako všichni filmoví diváci v této republice. Je to dobrý tah od producentů. Nedovedu si představit, že by Oscara dostal film, který ještě neměl premiéru v kinech," konstatoval filmový režisér Filip Renč.

Producent Masaryka Rudolf Biermann se brání tím, že k Masarykovi měli přístup všichni, kdo filmy hodnotí. "Od počátku jsme brali jako svou povinnost uvést film k výročí úmrtí Jana Masyrka, na druhé straně jsme použili regulérní marketingové kroky," prohlásil. Ministr zahraničí Masaryk zemřel za nevyjasněných okolností 10. března 1948.

Podle filmového kritika Pavla Sladkého se Čeští lvi stali vyvrcholením propagační a reklamní strategie filmu Masaryk. Také moderátorka večera Adela Banášová připustila, že vítězný film neviděla. ?

"České lvy pro Masaryka měly včera dost pachuť, co? Barťák (Jiří Bartoška) to nonšalatně shrnul a nazval to levárnou, ale klidně mohl volit i silnější slova. Přijde mi smutný, že se kvůli jednomu vychcanému producentovi budou muset předělat pravidla filmových cen, která byla doposud jednoduchá a benevolentní, aby se mohly zúčastnit třeba i dokumenty, které mají jen omezenou distribuci," napsal na svém facebooku filmový producent Pavel Strnad.

Životopisné drama Masaryk režiséra Julia Ševčíka ovládlo udílení Českých lvů. Tvůrci filmu obdrželi ocenění ve 12 kategoriích. Snímek tak překonal dosavadní rekord, který držel Hořící keř s 11 soškami. Masaryk se stal nejlepším filmem roku. Porota ocenila i režii, herecké výkony Karla Rodena a Oldřicha Kaisera, scénář a dalších sedm tvůrců.