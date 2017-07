Plzeň - Tři cestopisné dokumenty s jezevci začne příští týden natáčet plzeňský režisér, scénárista a hlavně milovník přírody a zvířat Václav Chaloupek. Už má na své chalupě dva zhruba půlroční jezevce Kvída a Huga. První přijde na řadu Toulání po Šumavě, poté Toulání po Brdech a pak Toulání po staré Praze aneb ze Senátu na Hrad, řekl ČTK Chaloupek, který je od loňska senátorem za část Plzně, Plzeň-jih a Horažďovicko. Jednotlivé dokumenty budou trvat 26 až 30 minut.

"Jezevci nám budou dělat v dokumentech průvodce. Všechny by měly být hotové příští rok, natočené to musíme mít během dvou měsíců. To není žádný velký projekt," uvedl. Chaloupek je tento týden v Senátu, hned ten další začne točit Toulání po Šumavě, kde chce ukázat svá oblíbená místa. Děti by měly k filmu přitáhnout jezevci, dospělé diváky záběry z hor. Chce tam mít určitě všechna šumavská jezera, Březník, Rokyteckou slať a jiné slatě. Chci ukázat Šumavu od Javorné po Lipno, řekl. Jezevce si vybral jako průvodce proto, že jiné zvíře momentálně nemá.

Prahu si vybral pro jeden z dílů televizního dokumentu proto, že během svého působení v Senátu si oblíbil Valdštejnskou zahradu, parky v okolí a Petřín. "Tak udělám takový příběh jezevce, který se bude jmenovat ze Senátu na Hrad," uvedl. Chtěl prý také natočit pohádky vyprávěné jezevcem, ale příběhy, které chtěl zfilmovat podle vlastní inspirace, "nejsou to pravé ořechové, co by se dalo vysílat pro děti". "A dělat pohádky, které se budou vysílat po 22:00, je blbost, takže to dělat nebudu," dodal.

Na jezevce volá jejich jmény, ale zatím ho neposlouchají. Jako vábidlo si bere s sebou do přírody piškoty.

Chaloupek začal s filmy v roce 1997, kdy natočil sedm dílů večerníčku Tuláček o liščím mláděti. O rok později vznikl desetidílný seriál Pruhovaní kamarádi se dvěma malými divočáky a jezevcem. Seriál Méďové byl o třech medvíďatech, Vojtovi, Kubovi a Matějovi, pozdější pokračování s Honzíkem a Eliškou. Známý je také seriály Vydrýsek o malé vydře, Bráškové o vlčatech a Madla a Ťap se štěnětem a malým rysem. V roce 2005 natočil čtrnáctidílný dokumentární cyklus Kouzlo Afriky. Je rovněž autorem přírodopisného deníku Minuta z přírody.