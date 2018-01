Praha - Psychologické drama Nedotýkej se mě rumunské režisérky Adiny Pintilie, které vzniklo v koprodukci s Bulharskem, Českou republikou, Německem a Francií, bylo zařazeno do hlavní soutěže mezinárodního festivalu Berlinale. Koproducentem za českou stranu je společnost PINK (Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, Jakub Pinkava), oznámila dnes ČTK Hedvika Petrželková z Českého filmového centra. Prestižní přehlídka se uskuteční od 15. do 25. února.

Režisérka Adina Pintilie se narodila v roce 1980 v Bukurešti, kde vystudovala Filmovou fakultu Národní divadelní a filmové univerzity. Její krátkometrážní film (Don’t Get Me Wrong/ Nechápej mě špatně) získal v roce 2007 cenu pro nejlepší dokument na festivalu v Lipsku a byl uveden na dalších více než 50 přehlídkách. Její krátký snímek Oxygen měl v roce 2010 premiéru v Rotterdamu. Podle Petrželkové podpořil její snímek Touch Me Not Státní fond kinematografie v roce 2016 částkou 3,9 milionu korun.

"S jednou z producentek filmu jsme se setkali při premiéře našeho koprodukčního snímku Cinema, Mon Amour v Bukurešti. Předvedla nám ukázku a my okamžitě věděli, že se na tom chceme podílet. Setkání s režisérkou nás pak v našem přesvědčení utvrdilo. Producentům v té době chyběly finance, aby mohli na filmu pokračovat. Požádali jsme tedy v minoritní výzvě Státní fond kinematografie. Velice si vážíme jeho odvahy film podpořit a umožnit jeho vznik a dokončení," komentoval to český koproducent Radovan Síbrt.

Kromě této podpory snímek získal i podporu dalších národních a evropských fondů (např. Eurimages) a měl další zdroje (HBO, Rumunská televize). Během vzniku získal několik prestižních cen, mimo jiné ARTE International Prize 2011 a hlavní cenu v rámci TorinoFilmLab. Zúčastnil se i programu L‘atelier Cinéfondation při festivalu v Cannes.

Podle Petrželkové se film natáčel v angličtině v Bukurešti, Lipsku a Sofii. Adina Pintilie byla autorkou scénáře, režisérkou i střihačkou. V hlavní roli jejího celovečerního hraného debutu se představí britská herečka působící ve Francii Laura Bensonová.

Hrdinkou příběhu je Laura pracující v továrně na výrobu figurín. Kvůli nemožnosti vlastního prožívání nahlíží do intimního života druhých a za navození iluze intimity platí mladým mužům. Herci, který si vydělává jako masér, se naopak líbí žena odmítající jeho snahy o kontakt. Začne ji pronásledovat a nachází jiné způsoby, jak se jí dotýkat prostřednictvím věcí a míst, kterých se dotýkala ona.

PINK je pražská produkční společnost, která se věnuje autorským dokumentárním a hraným filmům. V současné době jsou to dokumenty Naše budoucnost / Až přijde válka (režie Jan Gebert) či The Tap Tap - Postiženi muzikou (režie Radovan Síbrt). Připravuje hraný debut Obrazy lásky polského režiséra Tomasze Winského.