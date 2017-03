Praha - Na vzpomínkách svého otce z dětství založil režisér a producent Jan Svěrák film Po strništi bos, který nyní dokončuje ve zvukových studiích. Hudba vzniká na Slovensku, na tricích a úpravě dialogů pracuje pražská společnost Soundsquare a o postprodukci se postarají zvukaři v Dánsku, kteří přidají rachot vlaků či bombardérů, a v Hamburku, kde natočí třeba kroky a cinkot sklenic.

"Mezinárodní účast nasvědčuje, že jde o koprodukční projekt. O zahraniční aktivity snímku, jehož poslední scény vznikaly v lednu v zasněženém lese na Jindřichohradecku, se postará britský producent Eric Abraham," řekl Svěrák ČTK. K českým divákům se film dostane 17. srpna.

"Dánové přispěli velkou částkou, takže trvali na tom, aby se pracovalo i u nich. Navíc s nimi máme dobrou zkušenost, protože stejně jsme v Kodani dokončovali pohádku Tři bratři," řekl. Poté, co v příštím týdnu natočí šumy hlasů v pozadí, se ve studiu objeví Rusové a Němci, kteří budou zpívat jako vojáci wehrmachtu a Rudé armády.

Ve filmu Po strništi bos, který dějově předchází úspěšné Obecné škole, bude 150 triků. "Kromě těch, že tam proletí letadlo či přidá se nějaký tank, se pracuje na tom, aby se ze současnosti roku 2017 stal rok 1943. A tak se na počítači mění okna i střešní krytiny, odstraňují satelitní antény i dráty vedoucí přes silnici," podotkl Svěrák.

Také v tomto projektu bude tatínek elektrikář Fanouš Souček, nyní v podání Ondřeje Vetchého. Maminku, kterou hrála Libuše Šafránková, ztvárnila Tereza Voříšková. Natáčelo se i na Bohdalci, kde vznikala Obecná škola. Eda byl tehdy desetiletý, nyní je mu sedm. "Jde o subjektivní vyprávění z jeho pohledu, o zážitky, když byl odvezen na venkov, protože o pražský byt za války přišli. A tak se musí naučit chodit bos, házet kamení, pást husy či jezdit s koňmi," dodal režisér.

Projekt zapadá do série, v níž se svým otcem Zdeňkem vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí 20. století. "Už Obecná škola byla o dětství mého tatínka, Kolja o dospělosti a Vratné lahve o jeho stáří," doplnil. Zápornou postavu v nejnovějším filmu zahrál Jan Tříska, v dalších rolích se objeví Oldřich Kaiser, Petra Špalková, Hynek Čermák a také Zdeněk Svěrák v roli ředitele školy s dobově upraveným vousem.

Česko-slovensko-dánskými koproducenty filmu jsou Phoenix Film, Novinski, Česká televize, Slovenská televize, Barrandov Studio a innogy. Film podpořily Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond a Česká pojišťovna.

"Ve stejnojmenné knížce vyprávím o tom, jak byl malý kluk přesazen z města na venkov - a co to udělalo s jeho duší. Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou některé kamínky pravé, jiné přidané. A nemělo by být poznat, který je který," podotkl k příběhu filmu scenárista.