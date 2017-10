Ilustrační foto - Ve věku 80 let zemřel herec Jan Tříska (na snímku z 9. února 2012), potvrdil 25. září iDnesu herec Jiří Mádl. Tříska byl od soboty ve vážném stavu v nemocnici poté, co spadl z Karlova Mostu.

Ilustrační foto - Ve věku 80 let zemřel herec Jan Tříska (na snímku z 9. února 2012), potvrdil 25. září iDnesu herec Jiří Mádl. Tříska byl od soboty ve vážném stavu v nemocnici poté, co spadl z Karlova Mostu. ČTK/Horázný Josef, Štěrba Martin

Praha - Na novém obsazení svého připravovaného filmu Na střeše pracuje režisér Jiří Mádl. Začátek natáčení minulý měsíc zastavila tragická smrt protagonisty filmu Jana Třísky. Tvůrci se přesto rozhodli film natočit a chtějí ho vytvořit jako poctu svému kolegovi, jenž pro mnohé zůstává velkou inspirací.

"Producentka s režisérem zatím stanovili předběžně natáčení na jaro příštího roku s tím, že by rádi dodrželi původně plánovaný termín premiéry v říjnu 2018," sdělila na dotaz ČTK za filmový štáb Uljana Donátová. "Nechceme záměrně mluvit o tom, že půjde o nástupce, nebo, že by měl pana Třísku někdo nahradit. Vzhledem k tragickým událostem bude film nově obsazen a vznikne logicky s jinou hereckou emocí, než by tomu bylo v původním obsazení," doplnila.

Podle dřívějších vyjádření Jiřího Mádla byl Tříska na natáčení připravený a absolvoval také kostýmní zkoušku. Den před začátkem natáčení koncem září však Tříska spadl do Vltavy z Karlova mostu, prvotní informace policie mluvily o skoku muže z mostu. Podle Mádla měl Tříska před každým natáčením rituál, kdy chodil na staletý kamenný most opředený legendami čerpat sílu.

Třísku po pádu a několika minutách ve vodě vytáhli cestující lodi, která okolo plula. Lékaři ho uvedli do umělého spánku, 25. září však v nemocnici zemřel.