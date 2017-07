Praha - Komorní filmové drama Oklamaný se odehrává na pozadí války Severu proti Jihu v roce 1864 v jižanské dívčí internátní školy ve Virginii, kam se uchýlí zraněný voják Unie. Zběh John McBurney se ocitne ve společnosti dvou žen a pěti dospívajících dívek a jeho pobyt má pro klidnou společnost a její dosavadní pravidla devastující účinek. Americký snímek režisérky Sofie Coppolové s Nicole Kidmanovou a Colinem Farrellem v hlavních rolích uvede distribuční společnost CinemArt do českých kin 13. července.

Scénář snímku je adaptací stejnojmenného románu Thomase Cullinana. Příběh s prvky psychologického thrilleru vypráví o nebezpečné hře na city, kterou McBurney s vidinou záchrany svého života rozehraje se všemi dívkami a ženami. "Věci bublají pod povrchem, až dojde k výbuchu. Není to hororový film, ale ten horor tam je, s intenzitou a destrukcí - a je to o to závažnější, že se to děje mezi ženami," uvedla Kirsten Dunstová, představitelka učitelky Edwine.

Studentky a učitelky se zraněného nepřátelského důstojníka ujmou v aktu křesťanského milosrdenství, aby ho po uzdravení vydaly jižanským vojákům jako válečného zajatce. Jenže McBurney si postupně omotá kolem prstu. Díky němu se v nich probouzejí emoce, které ještě nebo už dlouho nezažily. McBurney si však neuvědomuje, že se na útěku před občanskou válkou ocitl uprostřed další bitvy. "Násilí lidského srdce je nadčasové téma bez ohledu na to, v jaké době se příběh odehrává," řekl představitel McBurneyho Farrell.

"Když jsem film připravovala, vzpomněla jsem si na Misery nechce zemřít, ve kterém se muž stal hostem a zároveň vězněm. Měla jsem ho celé natáčení někde vzadu v hlavě. Byla to výzva, protože jsem nikdy nedělala nic podobného," podotkla režisérka Coppolová, kterou proslavil film Ztraceno v překladu, za který získala v roce 2003 Oscara za nejlepší původní scénář. Natočila i snímky Marie Antoinetta a Odnikud někam, za který dostala Zlatého lva na festivalu v Benátkách.