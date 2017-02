Ilustrační foto - V Muzeu hlavního města Prahy byla 22. listopadu zahájena interaktivní výstava Ať žije Hurvínek! připravená ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka k 90. narozeninám této české loutky. Expozice je k vidění do 19. února.

Ilustrační foto - V Muzeu hlavního města Prahy byla 22. listopadu zahájena interaktivní výstava Ať žije Hurvínek! připravená ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka k 90. narozeninám této české loutky. Expozice je k vidění do 19. února. ČTK/Šimánek Vít

Praha - V srpnu do kin přijde celovečerní animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum, který vznikal přes sedm let. Práce se chýlí ke konci a příběh legendárních postaviček dostal pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina Kotíka moderní podobu. Na filmu pracoval tým scenáristů, výtvarníků a animátorů z různých evropských zemí. ČTK to sdělila mluvčí projektu Uljana Donátová.

"Do českých kin vstoupí tento snímek 31. srpna. Autorem příběhu a členem režijního týmu je Jesper M?ller, mimo jiné režisér filmu Asterix a Vikingové," uvedla. První ukázku mohou zájemci zhlédnout na internetu. Obě hlavní postavy filmu namluví Martin Klásek, který již řadu let propůjčuje Spejblovi i Hurvínkovi hlas také v divadelních představeních. Nyní se dokončuje dabing filmu a nahrává se hudba a písničky.

Na počátku byla podle Donátové myšlenka vytvořit původní, napínavý a dobrodružný český snímek, který by dokázal pobavit publikum školního věku, a zároveň dospělé diváky vrátil k hrdinům, které si v dětství oblíbili. "Spejbl a Hurvínek jsou součástí životů mnoha generací. Řada těch, kteří na jejich příbězích vyrostli, jsou dnes ve věku, kdy sami mají vnoučata. Jejich příběhy, ať v divadle nebo v televizních seriálech, byly doposud vyprávěny tradiční formou - tedy jako loutkové filmy. Formální postupy a technologie se posunuly dopředu, ale to, co zůstává, je příběh a hrdina, s nímž se může dětský divák ztotožnit," uvedl režisér Kotík.

"Hurvínek byl vždycky rošťák s dobrým srdcem, který provádí lotroviny, neposlouchá taťuldu, ale nakonec si uvědomí, co je správné. Je to kluk, se kterým chcete kamarádit. A to byl výchozí bod pro projekt, který českým divákům prodlouží tradici ve spojení s moderními technologiemi. Zároveň bude srozumitelný i pro mezinárodní publikum, které naši zkušenost nemá," doplnil.

Vývoj příběhu, příprava a samotné výtvarné a animační práce byly podle tvůrců náročné. Několikrát se vrátili na začátek, než našli optimální podobu příběhu a jeho vyprávění. Na filmu se koprodukčně podílejí společnosti z Česka, Belgie a Ruska, přičemž film vznikal v animačních studiích i v Německu a Dánsku. Snímek je natočen ve 3D. Tvůrci věří, že obstojí v konkurenci zahraniční animované produkce a přitom neztratí poetiku a humor, založený na věčném špičkování táty se synem.

Podle Kotíka bylo pro vývoj projektu klíčové, aby se s ním ztotožnili ti, kteří jsou pokračovateli tradice v dnešním Divadle Spejbla a Hurvínka. Ředitelka této scény Helena Štáchová se rozhodla, že se její chráněnci na nové dobrodružství vydají. "Před sedmi lety jsem zvažovala, zda podstoupit riziko, kterým bylo převést poetiku těchto divadelních kultovních postav do filmu, kde je nutná úprava jejich podoby, posun pohybové škály, kterou animace vyžaduje, a při zachování jejich charakteru přistoupit na akční způsob vyprávění," podotkla. Věří, že diváci přijmou posun ve formě vyprávění, kterou si film vyžádal.