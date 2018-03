Vlevo herečka Jana Stryková a vpravo Tomáš Mischura v hlavní roli Milana Rastislava Štefánika při natáčení filmu Cesta do nemožna 25. března 2018 v Praze.

Vlevo herečka Jana Stryková a vpravo Tomáš Mischura v hlavní roli Milana Rastislava Štefánika při natáčení filmu Cesta do nemožna 25. března 2018 v Praze. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Celovečerní snímek s animovanými prvky Cesta do nemožna, pojednávající o jednom z trojice zakladatelů první republiky Milanu Rastislavu Štefánikovi, by do kin měl vstoupit příští rok na jaře u příležitosti stého výročí od Štefánikovy smrti. Hlavní roli Štefánika ve snímku, který se natáčí na pražském Žižkově v těchto dnech, bude hrát Tomáš Mischura.

Název filmu odkazuje na film z roku 1904, který natočil průkopník kinematografie Georges Méliés. Děj filmu také začíná ve stejném roce, mapuje pak Štefánikův život a končí po jeho smrti v roce 1919.

Režisér snímku Noro Držiak mluví o podobnosti mezi Štefánikem a filmovou postavou Indiana Jonese. "Podnikl mnoho cest - na Mont Blanc, na Tahiti - přišel nám jako Indiana Jones, který nejde v našem případě za nějakým artefaktem, ale za cílem, který chce naplnit," řekl. Film nejprve půjde do kin a poté se objeví na televizních obrazovkách v Česku a na Slovensku, dodal.

Film s prozatímním rozpočtem 18,5 milionu korun by podle něj měl být hlavně pro mladé. Pracuje se v něm i s animací - scény se natáčejí ve studiu, následně se dokreslují. "Nemá to vizuál ani Sin City, ani A Scanner darkly (v češtině film Temný obraz), vychází to z děl starých mistrů," dodal režisér.

Podle něj je natáčení složité i kvůli tomu, že si herci musí musí většinu scény představovat. "Je to trochu náročné pro nás všechny - jedná se o virtuální prostor - i když jsme si dopředu vytvářeli nákresy," uvedl.

Počet natáčecích dní nyní producent filmu Michael Kaboš odhaduje na 20, "postprodukční" kreslení začalo již před samotným natáčením. Hotové by mělo být v prosinci.