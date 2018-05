Praha - Televizní film režiséra Zdeňka Jiráského Bůh s námi připomene výročí druhé pražské defenestrace, od které 23. května uplyne 400 let. Česká televize (ČT) zařadí výpravný snímek do svého programu 13. května. V historickém příběhu popisujícím dění v Čechách od defenestrace přes bitvu na Bílé hoře k popravě 27 českých pánů v roce 1621 poukazuje spoluscenárista Pavel Kosatík na možnou úlohu žen hlavních protagonistů tehdejších událostí, které vedly až k třicetileté válce.

Režisér Jiráský připustil, že v případě manželky Jindřicha Matyáše Thurna (Tereza Hofová) a Eleonory Gonzagové (Eva Josefíková), která podle filmu přesvědčila Ferdinanda II. Habsburského (Ondřej Malý) o nutnosti popravy českých pánů, jde o fabulaci. Odborní poradci filmu prý proti tomu neprotestovali. "Oni tam byli z toho důvodu, aby pohlídali faktografii a historickou pravdu, o kterou nám paralelně s dramatickou licencí šlo také. Velmi přínosný v tom byl například proděkan University Karlovy profesor Jan Royt, s nímž jsme probírali věci, které nelze dohledat v historických pramenech, které se často rozcházejí," řekl ČTK režisér.

Hlavní roli Thurna, jednoho z vůdčích stavů českého protihabsburského odboje a iniciátora pražské defenestrace, ztvárnil Karel Dobrý. "V mých očích to byl bohatý kluk, který měl k dispozici hračku v podobě armády. Byl to svým způsobem bonvián, shromažďoval armády a byl jedním z nejbohatších obyvatel Prahy. Byl to takový vojenský hazardér, ale ryzí - nebál se riskovat, a když už za něco kopal, tak to dokopal až do konce," popsal Thurna Dobrý.

S hraným filmem vznikla také dokumentární variace Defenestrace 1618, ve které kromě hraných pasáží vystupují historici, kteří dané téma zpracovávají ve větším detailu. Snímek bude vysílán na podzim k výročí bitvy na Bílé hoře.

Program ČT je v tomto roce mimo jiné ve znamení výročí let 1618, 1918, 1938, 1948 a 1968 důležitých v dějinách Česka. "V přípravách nové sezony jsme na "osmičková výročí" kladli velký důraz. Do programového a zpravodajského pokrytí proto investujeme zhruba čtvrt miliardy korun. Divákům tak budeme schopni nabídnout celou řadu tematických dokumentů, vlastní dramatiku i historické velkofilmy," uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

ČT vedle připomínky defenestrace z roku 1618 připravila dokumentární cyklus Rudí prezidenti, dokumenty Válečné nevěsty, Okupace očima okupantů, Druhá republika a další.