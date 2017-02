Prezident festivalu Febiofest Fero Fenič 7. února v Praze na tiskové konferenci k 24. ročníku mezinárodního filmového festivalu, který se uskuteční od 23. do 31. března.

Prezident festivalu Febiofest Fero Fenič 7. února v Praze na tiskové konferenci k 24. ročníku mezinárodního filmového festivalu, který se uskuteční od 23. do 31. března. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Česká premiéra filmu polské režisérky Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých zahájí 23. března v Obecním domě v Praze 24. ročník mezinárodního festivalu Febiofest. Americký režisér Abel Ferrara přitom převezme cenu Kristián za přínos světové kinematografii. Předsedou poroty bude Juraj Herz, kterého proslavily například snímky Spalovač mrtvol a Petrolejové lampy. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to oznámil prezident přehlídky Fero Fenič.

"Temný detektivní příběh z polského venkova Přes kosti mrtvých zařazený do soutěže Berlinale uvede režisérka se scenáristou Štěpánem Hulíkem," uvedl Fenič.

Rodáka z Bronxu Abela Ferraru, který tráví poslední roky v Itálii, proslavily provokativní snímky, žánrové neo-noirové filmy z prostředí New Yorku, spolupráce s velkými studii i hereckými hvězdami. Jsou jimi Harvey Keitel, Christopher Walken, Steve Buscemi a Gérard Depardieu, jehož obsadil do kontroverzního snímku Vítejte v New Yorku.

"Febiofest uvede přehlídku jeho vybraných filmů včetně dokumentu Hledání Otce Pia, zásadního filmového díla Poručík v hlavní roli s Harveym Keitelem a pocty italskému klasikovi s temnou minulostí Pasolini, kterého ztvárnil Willem Dafoe," dodal Fenič.

Festival dále uvede sedm titulů už avizovaného Petera Suschitzkého, jednoho z nejslavnějších kameramanů současnosti, který bude dalším držitelem Kristiána za přínos světové kinematografii. "Budou mezi nimi hororová Pohádka pohádek z roku 2015 se Salmou Hayekovou a Vincentem Casselem, filmy Nahý oběd a Východní přísliby režiséra Davida Cronenberga, s nímž Suschitzky točí od konce 80. let," řekli noví šéfové programu Anna Kopecká a Michal Hogenauer.

Mainstreamové filmy a distribuční premiéry uvede nová sekce Central Park. Například britský film Sing Street o generační vzpouře z poloviny 80. let v Irsku režiséra Johna Carneyho známého oscarovým snímkem Once a film Polina o dospívání, baletu a tanci. Natočil ho slavný francouzský choreograf a jeden z letošních hostů Febiofestu Angelin Preljocaj. Ve stejné sekci se představí slovensko-česko-maďarské drama Pátá loď režisérky Ivety Grofové, které bude uvedeno na Berlinale v soutěži Generation Kplus. Přibude sekce půlnočních filmů Noční cirkus, která smísí bizarní komedie s krvavými a akčními tituly.

Panorama se zaměří na trendy festivalových filmů, nová sekce Masters uvede aktuální díla světových tvůrců. Hlavní soutěž Nová Evropa představí deset nadějných evropských debutů.

"V programu bude do 31. března uvedeno na 150 filmů. Hlavním dějištěm přehlídky bude opět multikino CineStar Praha - Anděl. Ozvěny se uskuteční ve 13 městech, skončí 28. dubna ve Zlíně," dodal ředitel Febiofestu Kamil Spáčil. Více je na www.febiofest.cz.