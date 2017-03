Paříž - Prezidentský kandidát umírněné pravice ve Francii François Fillon se na předvolebním shromáždění dnes v centru Paříže pokusí oživit svou kampaň, kterou poškodilo podezření z neoprávněných příjmů jeho manželky a dětí jako parlamentních asistentů. Ve Fillonově straně Republikáni sílí hlasy po jeho odstoupení a malá účast na shromáždění by mohla znamenat konec jeho kandidatury.

Oslabený kandidát v pátek vyzval své stoupence, aby přišli v co největším počtu dnes od 15:00 na prostranství Trocadéro u Eiffelovy věže. "Shromáždění je pro něj hrou o všechno," domnívá se deník Le Monde a další média. Jaký počet účastníků se bude považovat za jasně velkou, nebo jasně malou podporu kandidátovi, ale Fillon ani komentáře neuvedli.

Fillon je podle svého okolí přesvědčený, že ho přijde podpořit hodně lidí, a nehodlá odstoupit a předat kandidaturu Alainu Juppému, o němž se začalo hovořit jako o jeho nástupci v kampani. Fillon se domnívá, že Juppého zapojení do kampaně by posílilo krajně pravicovou kandidátku Marine Le Penovou. K ní by podle něj totiž přešla část voličů tradiční pravice, kteří pokládají Juppého program za nedůrazný, například ohledně přistěhovalectví.

Podle průzkumů by ale Juppé volby nejspíš vyhrál, zatímco Fillon by nepostoupil ani z prvního kola 23. dubna do rozhodujícího duelu 7. května. Fillona již v posledních dnech opustila řada nejbližších spolupracovníků a dalších spojenců, podle kterých kandidátova zatvrzelost povede pravici k volební porážce. Uzávěrka kandidatur je 17. března.