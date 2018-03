Liberec - Lepší konec čekání na první gól po návratu z Kontinentální ligy si nemohl hokejový útočník Tomáš Filippi z Liberce přát. Navrátilec z Magnitogorsku nastoupil za Bílé Tygry popáté a v 63. minutě rozhodl v přesilové hře o výhře v úvodním utkání předkola play off nad Spartou 3:2 v prodloužení.

"Cítil jsem, že už ten gól brzy přijde. V posledních zápasech jsem tam měl prázdné branky, které jsem ale bohužel netrefil. Naštěstí jsem to dnes už prolomil a přišlo to v nejlepší okamžik pro nás. Prodloužení jsme ukončili brzy a povedlo se nám tím ušetřit i nějaké síly. Vstup do play off se nám tedy vydařil," řekl po utkání novinářům Filippi, který si v předešlých čtyřech duelech připsal tři asistence.

Filippi potrestal po přihrávce Michala Bulíře vyloučení Jana Buchteleho. "Dostal jsem od Michala přihrávku před odkrytou branku a už jsem se jen soustředil, abych dostal kotouč až do sítě. I když mi blesklo hlavou, že jsem takovéto šance v posledních zápasech neproměnil, tak tentokrát už to konečně vyšlo," oddechnul si rodák z Rychnova nad Kněžnou.

"Neřekl bych však, že jsme přesilovku nějak změnili nebo sehráli jinak. Spíše jsme měli štěstí, že se nám příhodně odrazil kotouč a já jsem se zjevil před brankou úplně sám. Doufal jsem jen, že mě Michal uvidí a pošle mi přihrávku," uvedl Filippi.

Liberec, jemuž těsně unikl přímý postup do čtvrtfinále, působil v úvodním utkání série aktivnějším dojmem. Soupeře přestřílel v poměru 38:24. "Myslím si, že jsme dnes vyhráli zaslouženě. Všichni jsme si věřili a šli jsme si za tím. Podle mého názoru jsme většinu času hráli v útočném pásmu a měli tlak," prohlásil.

Sparta ale podle něj byla také hodně nebezpečná hlavně z brejků. "Párkrát jsme jim tam nechali otevřená vrátka, na to je potřeba se ještě více soustředit. Protože my můžeme mít tlak, ale Sparta nám dvakrát ujede a pak můžeme mít velké problémy," varoval účastník světového šampionátu z roku 2016.

Dalším důležitým faktorem utkání byla disciplína. Liberečtí byli v zápase pouze jednou na trestné lavici, oproti tomu Sparta nasbírala pět menších trestů.

"Disciplína je klíč k úspěchu. Opakujeme si to stále a dnes se nám to dařilo plnit. Při hře pět na pět jsme pak byli aktivnější, hráli častěji na kotouči a měli i více šancí. Navíc nedáváme soupeři prostor dostat nás pod tlak a neubývají nám tolik síly," pochvaloval si Filippi, který před dvěma roky získal v Magnitogorskem v KHL Gagarinův pohár.

Obhájci stříbra a mistři z roku 2016 vstoupili do play off úspěšně a ve středu budou chtít udělat další krok k postupu. "Do zítra se toho moc změnit nedá. Musíme být i nadále disciplinovaní a ještě více si hlídat zadní vrátka, aby nám Sparta nechodila do rychlých protiútoků. Také v přesilovkách musíme být ještě přímočařejší a tlačit se více do brány. Jinak si myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. A doufám, že na něj zítra navážeme a opět zvítězíme," dodal Filippi.