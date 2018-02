Liberec - Hokejový útočník Tomáš Filippi se v dohrávce 11. kola extraligy proti Jihlavě dočkal obnovené premiéry v dresu Liberce a potěšilo jej, že byla vítězná. Reprezentační útočník dokázal vyléčit dlouhodobé potíže se zády, kvůli kterým musel v prosinci předčasně skončit v Magnitogorsku.

"Bylo to lepší, než jsem čekal. Myslel jsem si, že budu po zápase mnohem více unavený, ale musím říci, že se cítím dobře. Bylo to také tím, že jsme měli velmi dobře rozvržené síly do všech čtyř formací a dostali se dobře do tempa. Zároveň však bylo na střídačce dostatek prostoru na odpočinek. Navíc se vyhrálo, takže po všech stránkách panuje spokojenost," pochvaloval si po zápase pětadvacetiletý útočník.

Filippi, který se v roce 2015 radoval s Magnitogorskem ze zisku Gagarinova poháru pro vítěze KHL, naskočil do ostrého zápasu poprvé od 9. prosince. "Jsem rád, že už jsem konečně mohl nastoupit. Už mi z toho doma šla hlava kolem, nevěděl jsem pořádně, co mám dělat," podotkl.

"Pro hokejistu je nejhorší pocit, když sleduje zápasy jen z tribuny a nemůže svým spoluhráčům pomoci na ledě. Jsem šťastný, že už můžu být na tom správném místě, tedy na ledě,“ řekl účastník světového šampionátu v roce 2016.

O velkou část sezony připravily Filippiho potíže se zády, s kterými se potýkal již od začátku sezony. V poslední době však problémy ustoupily natolik, že dovolily rodákovi z Rychnova nad Kněžnou znovu naplno trénovat. Definitivní rozhodnutí o návratu do sestavy však padlo teprve v neděli.

"Záda už mě nelimitují, necítím už vůbec žádnou bolest. A i teď po zápase je to v pořádku. (Trenér) Filip Pešán nosil v hlavě plán, že mě nasadí do utkání po olympijské pauze, už tak čtrnáct dní. Definitivní rozhodnutí však bylo na mně a padlo až včera po tréninku. Řekl jsem si, že mě nic nebolí, tak není důvod zápasu nejít," řekl Filippi, který vedl formaci s Martinem Bakošem a Jaroslavem Vlachem. Na ledě strávil 17 a půl minuty.

Liberec v dnešním utkání udělal důležitý krok k postupu minimálně do předkola play off. Další utkání a opět se stejným soupeřem však čeká Severočechy hned v úterý. "Samozřejmě to pro nás byla důležitá výhra. Jihlava nedala svou kůži lacino, zejména ve druhé třetině nás dokázala dostat pod tlak, my jsme se však ubránili a myslím si, že pak už jsme si výhru zkušeně pohlídali. Teď musíme dobře zregenerovat a zítra do toho znovu skočit. Věřím, že budeme opět úspěšní a vyhrajeme," dodal Filippi.