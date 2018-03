Praha - Předseda KSČM Vojtěch Filip v souvislosti se změnou postoje ANO ke Zdeňku Ondráčkovi a jeho funkci předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) znovu zpochybnil důvěryhodnost premiéra v demisi Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. V komentáři zveřejněném na internetových stránkách komunistické strany se Filip ptá, kde vezme KSČM jistotu, že budoucí Babišova vláda bude realizovat to, na čem se domluví týmy obou subjektů. KSČM dosud připouštěla toleranci kabinetu, pokud bude prosazovat prvky jejího programu.

Ondráček v úterý po tlaku veřejnosti a opozice post šéfa komise opustil. Kritikům vadilo, že se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. O víkendu se pro jeho konec vyslovil i Babiš, ačkoliv Ondráček byl minulý pátek zvolen i díky hlasům hnutí ANO. Filip poté v úterý konstatoval, že kvůli důvěryhodnosti ANO je možná tolerance vlády na vážkách.

Filip ve svém komentáři uvedl, že po posledních dnech sám neví, jak to s partnerstvím ANO a KSČM bude. Babiš podle něj předvedl obrat o 180 stupňů. "Rozhodnout musí kolektivní orgány strany," uvedl. Ztráta důvěry v dosavadního partnera může podle něj ohrozit variantu, že by komunisté umožnili Babišovi získat důvěru ve Sněmovně. "Rozhodně nechci vyhrožovat, to nemám ve zvyku. Nemůžeme se však tvářit, že se vůbec nic nestalo," dodal.

Filip uvedl, že o spolupráci komunisté zájem mají a rádi by se podíleli na programu budoucí vlády. "Jakou však máme jistotu, že bude budoucí vláda Andreje Babiše realizovat to, na čem se teď domluvíme? Jakou, pane předsedo Babiši? Cožpak podaná ruka pro vás nic neznamená? Osobně jsem velmi nepříjemně překvapen a opravdu mě to mrzí," konstatoval. KSČM podle něj má být rovnocenným partnerem, odpovědný a otevřený přístup pak očekává i od ANO.

Ondráček podle šéfa komunistů čelil útokům, které směřovaly proti němu i jeho rodině. Situaci Filip připodobnil k protestům po krajských volbách v roce 2012, kdy se měla jihočeskou radní pro školství stát Vítězslava Baborová (KSČM). "Bylo jí vyhrožováno a onemocněla a funkci radní opustila, chráníc svou rodinu před fyzickým a psychickým napadáním. A ti, kteří na ni útočili, si říkali demokraté. Totéž se děje nyní," uvedl.