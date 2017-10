Praha - Fiktivní prezidentský kandidát Antonín Blaník slíbil na předvolebním mítinku máslo pro všechny a lithium do každé rodiny. Aktéři satirického seriálu o politickém lobbingu dnes svolali setkání s občany na Palackého náměstí v Praze. Na akci dorazily desítky převážně mladých lidí, kteří skandovali volební hesla a podepisovali se do archů na podporu kandidatury Blaníka do prezidentských voleb.

"Nikdo vám nemůže dát to, co já vám můžu slíbit," hlásal Blaník před davem příznivců, z nichž někteří přinesli i transparenty. Blaníka na místě doprovázeli bodyguardi a jeho spolupracovníci, které znají diváci internetového seriálu Kancelář Blaník. "Máslo pro všechny a lithium do každé rodiny," vyvolával Blaník do mikrofonu.

Video: Fiktivní prezidentský kandidát Blaník slíbil lidem máslo 25.10.2017, 18:35, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK/Video

Seriál Kancelář Blaník se zaměřuje na aktuální politické dění. Antonín Blaník, který je jeho hlavní postavou, v něm vystupuje jako vlivný zákulisní hráč české politické scény. Odkazy na současný vývoj v politice nechyběly ani na dnešním mítinku. Kromě másla a lithia, tedy témat, která se objevila i ve skutečné předvolební kampani stran před sněmovními volbami, se Blaník dotkl také migrace nebo korupce.

Po vzoru předsedy hnutí ANO Andreje Babiše Blaník také ocenil svoje spolupracovníky. Své seriálové asistenty Žížalu a Leňuchu Blaník před příznivci objímal a líbal na čelo podobně, jako to Babiš v sobotu po vyhlášení výsledků voleb udělal u tvůrce své kampaně na sociálních sítích Marka Prchala.

Blaníkovu kandidaturu podpořil také hudebník Jaroslav Hutka. Na závěr setkání Blaník, Žížala a Leňucha společně s davem příznivců zpívali českou státní hymnu. Následně se fiktivní kandidát na Hrad Blaník vydal mezi své fanoušky, fotil se s nimi a podepisoval se jim.

Zájemci mohli Blaníkovu kandidaturu podpořit podpisem na arch, na němž však bylo velkými písmeny napsáno upozornění, že nejde o skutečnou politickou kampaň. Antonín Blaník vyhlásil svou prezidentskou kandidaturu před několika týdny. O svém volebním programu informuje na webových stránkách.

Fiktivní politické postavy se na české politické scéně zatím neobjevovaly, řekl ČTK politolog Petr Sokol (ODS). Ani v jiných zemích to podle něj není běžné. Připomněl však několik případů, kdy se veřejně známí komici voleb skutečně zúčastnili. "Ve Slovinsku se dostal do druhého kola prezidentských voleb teď o víkendu jeden imitátor, kterého bych přirovnal třeba ke Zdeňku Izerovi," řekl Sokol. "V Dánsku byl do parlamentu zvolen komik, který sliboval, že cyklistům přestane foukat protivítr. Příklady takový žertovných kampaní jsou, ale většinou jsou spojené se skutečnou kandidaturou," dodal.

Sokol také zaznamenal reálné kampaně, jejichž cílem nebyla politika. "V Polsku byl prezidentský kandidát, který kandidoval s tím, že jeho cílem je předvést lidem perfektní nové vložky do bot," řekl. "Vlastně tu kampaň využil jen k tomu, že si dělal reklamu," dodal Sokol.