Právě zveřejněno

Curych - Výkonný výbor Mezinárodní fotbalové federace FIFA bude dnes rozhodovat o možném rozšíření počtu účastníků mistrovství světa ze současných 32 až na 48. Očekává se, že návrh prezidenta FIFA Gianniho Infantina bude přijat a od roku 2026 bude mít šampionát větší zastoupení.

FIFA má stole pět možných variant. První je ponechání současné podoby osmi skupin po čtyřech týmech. Další dvě jsou rozšíření na 40 týmů buď v osmi skupinách po pěti, či deseti skupinách po čtyřech týmech. Další dvě počítají s rozšířením na 48 celků. První varianta nabízí nejprve baráž o 16 míst k již 16 účastníkům. Druhou je pak 16 skupin po třech. Právě tato varianta má největší podporu.

Rozšíření podporují významné fotbalové osobnosti jako José Mourinho či Diego Maradona. Proti jsou některé asociace zejména z Evropy v čele s Německem. Podle nich utrpí kvalita turnaje. Fotbalová asociace ČR je naopak pro.

"Jsme země, která na mistrovství světa těžko postupuje, takže rozšířený formát se nám samozřejmě líbí," řekl ČTK předseda FAČR Miroslav Pelta. Pokud by k rozšíření došlo, mohla by mít Evropa k současným 13 účastnickým místům další dvě až tři.

Rozšíření na 48 týmů v 16 skupinách sice podle analýzy FIFA přinese menší fotbalovou kvalitu, ovšem přinese jiné výhody. Kromě rozšíření do dalších zemí také více peněz od sponzorů i z televizních práv. Rovněž by se časy výkopů mohly lépe přizpůsobit hlavním mediálním trhům. Zisk by podle analýzy mohl vzrůst až o 20 procent na 6,5 miliardy dolarů (asi 168 miliard korun).

Zasedání začne v Curychu v 9:00. Rozhodovat bude třiatřicetičlenný výbor, přičemž na schválení je třeba většina. To znamená 17 hlasů. Evropa má k dispozici devět hlasů.