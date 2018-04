Budapešť - Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána pravděpodobně po dnešních skončených volbách neudrží v parlamentě dvoutřetinovou ústavní většinu. Podle agentury Reuters to prohlásil šéf parlamentní frakce Fideszu Gergely Gulyás.

"Teoreticky je možné všechno, data ještě neznáme," řekl Gulyás s tím, že k získání ústavní většiny je nutný náskok před druhou stranou nejméně 20 procentních bodů. Dodal, že další podmínka je neztratit ve 106 jednomandátových obvodech více než deset mandátů. "To považuji za nepravděpodobné. Myslím, že to není reálné," prohlásil.

Dnešní vysoká volební účast podle komentátorů nejen snižuje Orbánovu šanci získat ústavní většinu. Analytici nevylučují, že kvůli vysokému zájmu voličů, které opozice přesvědčila, aby přišli hlasovat, by mohl Orbán v parlamentu přijít i o prostou většinu.

Fidesz, který byl dříve znám jako Svaz mladých demokratů (Fidesz), nyní jako Fidesz-Maďarský občanský svaz (Fidesz-MPSZ), z předvolebních průzkumů vycházel jako favorit voleb

V Maďarsku skončily parlamentní volby, favoritem byl Orbán

V Maďarsku v 19:00 SELČ oficiálně skončily dnešní parlamentní volby, ve kterých se nynější konzervativní premiér Viktor Orbán ucházel o třetí mandát v řadě a o udržení ústavní většiny. Hlasování se podle průběžných informací centrální volební komise vyznačovalo vysokou účastí voličů, což podle analytiků nemusí být pro Orbána výhodné. Zveřejnění prvních průběžných výsledků volební komise očekává okolo 23:00 SELČ.

Komise zprvu informovala, že první dílčí výsledky se objeví kolem 21:30 SELČ, tento záměr ale musela odložit, neboť ještě ve 22:00 SELČ na některých místech lidé stále čekali ve frontě, aby mohli odevzdat svůj hlas. Volební místnosti, které byly otevřené od 06:00 SELČ, se sice oficiálně uzavřely v 19:00 SELČ, odevzdat hlas ale mohli všichni lidé, kteří se do té doby zařadili do fronty na hlasování. Zveřejňovat dílčí výsledky přitom komise může až poté, co se v zemi všechny místnosti skutečně uzavřou.

Půl hodiny před uzavřením volebních místností činila účast přes 68 procent. Volební účast v předchozích parlamentních volbách byla 61,2 procenta; dnes byla tato hodnota překonána ještě před 17:00 SELČ.

Zájem o hlasování ukazuje, že opozici se podařilo zmobilizovat Maďary nespokojené s nynější vládou. Šéf parlamentní frakce Fideszu Gergely Gulyás vysokou účast označil za známku pevnosti maďarské demokracie.

"Maďarská demokracie je silná," řekl Gulyás. Dodal, že je možné, že účast nakonec bude rekordní v postkomunistické historii země.

Podobný názor na účast měl i vládní mluvčí Zoltán Kovács. "Maďaři vyslali jasný signál, že maďarská demokracie je živá a má se čile k světu," řekl. "Budoucnost je v rukou maďarských voličů," dodal.

Komentátoři volební účast považují za důležitý ukazatel před zveřejněním výsledků. Pokud by totiž k urnám přišlo přes 70 procent voličů, mohla by Orbánova strana Fidesz ztratit v parlamentu nejen ústavní dvoutřetinovou, ale i prostou většinu. V takovém případě by musel Fidesz najít koaličního partnera, aby mohl nadále vládnout.

Za favorita s náskokem až třiceti procentních bodů považovaly předvolební průzkumy Orbánův Fidesz, který v kampani těžil z dobrého hospodářského stavu země a z kritiky vstřícné přistěhovalecké politiky Evropské unie. Druhé bylo v sondážích se zhruba 19 procenty krajně pravicové Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) a třetí Maďarská socialistická strana (MSZP) se 14 procenty. Výsledek ale může vedle vysoké účasti rozhodnout i fakt, že až třetina voličů do poslední chvíle tvrdila, že neví, jakou stranu podpoří.