Bratislava - Země takzvané visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se dohodly uspořádat mimořádný summit těchto středoevropských států, který se bude zabývat rozdílným složením potravin dodávaných na pulty obchodů do západní a východní Evropy. Novinářům to dnes řekl slovenský premiér Robert Fico. Podle Fica by visegrádské země měly vyzvat Evropskou komisi, aby připravila opatření, která zmiňovaným praktikám zabrání.

O svolání mimořádné schůzky požádala Bratislava. Slovenské úřady minulý týden zveřejnily výsledky laboratorních testů potravin a uvedly, že nadnárodní potravinářské firmy na Slovensko často dodávají méně kvalitní výrobky stejné značky než na pulty obchodů v sousedním Rakousku.

"Je neakceptovatelné, aby nadnárodní společnosti dovážely na území postkomunistických zemí výrobky, které jsou méně kvalitní než ty, které v tom samém obalu a pod stejným názvem dodávají na pulty obchodů v západní Evropě," řekl Fico. Dodal, že summit států V4 by se měl uskutečnit v nejbližších dnech v Polsku, které tomuto uskupení nyní předsedá.

"Budeme žádat od Evropské komise, aby v co nejkratší době přijala příslušnou legislativu, která nebude umožňovat praktiky takového typu, jež ponižují občany Slovenska, Maďarska Polska a České republiky," uvedl Fico. Jednou z možností je podle něj jiné označování výrobků. Nevyloučil také, že slovenská vláda zahájí evropskou občanskou iniciativu, která v případě podpory alespoň milionu osob umožňuje obyvatelům EU "zaúkolovat" Evropskou komisi v konkrétní záležitosti.

Fico pohrozil Bruselu, že Bratislava je připravena přistoupit k odvetným opatřením. "Souboj může spočívat například v tom, že když nás nechcete v této principiální věci podpořit (...), my přijmeme na Slovensku interní předpis a řekneme, že všechny potraviny, které půjdou do veřejného stravování, mohou být jen ze Slovenska. Budeme se s Evropskou komisí velmi rádi soudit," uvedl Fico.

Případné slovenské protiopatření, které zmínil Fico, by bylo patrně v rozporu s unijním právem.

Slovenské úřady ve zmiňovaném testu srovnaly více než dvě desítky výrobků stejné značky a názvu, které koupily v Bratislavě a v sousedním Rakousku. V neprospěch produktů prodávaných na Slovensku dopadly podle slovenského ministerstva zemědělství hlavně nealkoholické nápoje, koření, čaje a výrobky z masa. Šlo zejména o nižší podíl masa, vyšší podíl tuků, používaní umělých náhrad cukru, množství konzervačních látek a nižší gramáž. Nejméně dvě firmy se vůči výsledkům testu a použité metodice ohradily.