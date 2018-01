Bratislava - Po rozdělení Československa před 25 lety byla slovenská společnost výrazně rozdělená a s tímto krokem se neztotožnili všichni. Uvedl to dnes slovenský premiér Robert Fico v projevu k výročí vzniku samostatného Česka a Slovenska. Podle něj se po 1. lednu 1993 na Slovensku tipovalo, kdy se Slováci "s prosíkem vrátí do federace".

"Slovenská společnost byla výrazně rozdělená a se vznikem státu se neztotožnili všichni," řekl dnes Fico. A dodal, že je rád, že vznik samostatného Slovenska už slovenskou společnost nerozděluje.

"Před 25 lety by na nás nikdo nevsadil ani pomyslný cent," uvedl také slovenský premiér. Přesto je podle něj budování republiky "úspěšným příběhem". Fico vyzdvihl také slovenskou diplomacii a pochválil Slovensko za vstup do Evropské unie, do Severoatlantické aliance i do takzvaného schengenského prostoru volného pohybu.

Premiér v projevu zároveň varoval před narůstajícím extremismem. "Zdá se mi, že jsme nedůslední v oddělování zdravého vlastenectví od politického extremismu," řekl Fico. Apeloval také na mladé lidi, aby nebrali demokracii jako samozřejmost.

Slovenský premiér dnes u příležitosti výročí rozdělení Československa telefonicky hovořil se svým českým protějškem Andreje Babišem. Shodli se, že obě země spojují nadstandardní vztahy. Na svém facebookovém profilu Fico napsal, že Babišovi poděkoval za 25 roků "nádherného sousedského soužití". Podle Fica obě země ukázaly 1. ledna 1993 celému světu nevídaný příklad klidného rozdělení federální republiky.