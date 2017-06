Brno - Slovenský premiér Robert Fico navrhuje k diskusi o migraci do EU využívat menší skupiny členských zemí unie. Fico to dnes řekl v Brně na setkání s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a rakouským kancléřem Christianem Kernem. Formát sedmadvaceti zemí nepovažuje slovenský politik za vhodný pro detailní diskusi o migrační krizi, na niž EU není s to nalézt adekvátní odpověď.

Diskuse na menší platformě může pomoci zlepšit vzájemné chápání postojů jednotlivých zemí a nalézt výhodné a efektivní řešení pro všechny, míní Fico, který na tiskové konferenci uvedl jako příklad vhodné platformy Visegrádskou čtyřku nebo právě slavkovský formát. V jeho rámci dnes podruhé jednali český, slovenský a rakouský premiér.

"Nemůžeme si dovolit rozvracet Evropskou unii na tématech, u kterých máme jiné názory. Musíme prokázat způsobilost profesionálních politiků a já se k tomu chci postavit racionálně vznikem menších platforem pro diskusi," řekl Fico novinářům. Zdůraznil, že je potřeba hledat odpovědi na to, jak zastavit migrační vlnu, když jen přes Středozemní moře přišlo do EU do konce května přes 60.000 běženců, asi o šest procent víc než za stejné období loňského roku.

Česká republika i Slovensko, stejně jako dvě další země Visegrádu, Maďarsko a Polsko odmítají kvóty na přerozdělení běženců v rámci celé EU. Evropská komise kvůli tomu zahájila nedávno proti Česku, Polsku a Maďarsku řízení. Rakousko zastávalo ohledně přijímání uprchlíků odlišný postoj než visegrádské státy, v posledním roce a půl se ale přiklonilo k omezování počtu přijatých migrantů a k posílení ochrany hranic.

"Každý členský stát musí projevit solidaritu, ale je na diskusi, jestli nám má někdo předepisovat, jak má tato solidarita vypadat, nebo máme mít možnost vybrat si ze seznamu opatření a přizpůsobit je našim názorům a našim zájmům," dodal Fico.

Kern konstatoval, že ohledně migrace se EU už rok točí na místě, a daří se jen drobné kroky. Ocenil ale, že vidí i u svých protějšků ochotu podílet se na řešení krize. Sobotka později na twitteru bez detailů uvedl, že využil brněnského jednání, aby rakouskému kancléři popsal českou pozici k řešení migrační krize.

Kromě migrace se trojice bavila o plánování železniční infrastruktury. "Naše vláda se posunula, protože jsme po letech diskusí schválili koncepční dokument rozvoje vysokorychlostní železnice. Ta by měla zrychlit propojení mezi Prahou, Brnem, Vídní a Bratislavou. Dohodli jsme se, že by se častěji měli scházet naši železniční experti, abychom byli schopní koordinovat dlouhodobé investiční plány mezi našimi zeměmi," prohlásil český premiér.

Podle něj ČR intenzivně buduje dálnici D3 mezi Prahou, Českými Budějovicemi a Lincem. "Je rozestavěno několik konkrétních úseků. Pokud jde o další prioritní dálnici mezi Brnem a Vídní, tak se teď připravuje obchvat Mikulova, který by měl zlepšit dopravu k hranicím. Připravují se podklady pro územní rozhodnutí, aby bylo možné během dvou let zahájit výstavbu obchvatu," dodal Sobotka.

Dalšími tématy bylo duální vzdělávání, situace na trhu práce s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale i digitalizace průmyslového odvětví. "Chceme do budoucna koordinovat naše postoje ke klíčovým evropským otázkám, které ovlivní naši budoucnost," doplnil český premiér.

Jednání Česka, Rakouska a Slovenska se uskutečnilo podruhé. Poprvé se konalo ve Slavkově u Brna v lednu 2015, kde vznikl neformální název slavkovský formát.