Praha/Nymburk - Předseda ODS Petr Fiala vyzval člena nymburské oblastní rady ODS a ředitele zoologické zahrady ve středočeských Chlebech René Fraňka, aby se omluvil za svůj příspěvek na sociálních sítích týkající se sobotní svatby britského prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou. Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Fraňkův výrok "následník si bere cikánku" považuje Fiala za nechutný, rasistický a urážlivý. Pokud se neomluví, nemůže být podle Fialy nadále členem ODS. Vyjádření Fraňka ČTK shání.

"Rasistické urážky pana Fraňka na sociálních sítích jsou nepřijatelné. Jeho názory nejsou v souladu s našimi hodnotami. Pokud se za své nechutné výroky neomluví, nemůže být nadále členem ODS," uvedl Fiala.

Franěk na facebooku reagoval na otázku, proč na královskou svatbu nepozvali českého prezidenta Miloše Zemana. "Když si následník bere cikánku, co by tam dělal?" napsal člen ODS. Sklidil kritické reakce od některých uživatelů facebooku, kteří ho označili za rasistu. "Já napsal slovo cikánka. Vy a vám podobní z toho vyvozujete rasistické předsudky," uvedl Franěk podle Aktuálně. "Já to myslel v kontextu následovníka multikulturního obohacení, které rezonuje ve veřejném prostoru," dodal.

Předseda nymburského oblastního sdružení ODS Hynek Fajmon uvedl, že Fraňkovy výroky neviděl. "Předpokládám, že se jedná o nepovedený pokus o vtip," řekl serveru. "Za své výroky je odpovědný každý sám. Svůj postoj k věci mu sdělím osobně," zdůraznil.

Matka Meghan Markleové, která se v sobotu sňatkem s princem Harrym stala vévodkyní ze Sussexu, je Afroameričanka. Otec nevěsty má nizozemské kořeny.