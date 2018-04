Praha - Podle předsedy ODS Petra Fialy není vyloučeno, že návrat hnutí ANO k jednání s ČSSD je jen trik, který má uchlácholit veřejnost, a ANO se poté znovu obrátí k SPD a KSČM. Fiala dnes také novinářům řekl, že vládu by měl sestavovat někdo jiný z hnutí ANO a ne premiér v demisi Andrej Babiš, podle něj by to odblokovalo současnou situaci.

V postupu ANO při jednání o vládě se podle Fialy už nikdo nevyzná. "V tom vyjednávání je naprostý chaos a stále nám chybí nějaké časové termíny, nějaké ohraničení toho, kdy to k něčemu dovedou. Pokud se ANO vrací k ČSSD, tak tam zůstává otázka, kdo tu vládu bude podporovat. A pokud to budou komunisté, tak to podle mě žádné rozumné řešení není," řekl.

"Ani bych nevylučoval, že to je zase nějaký trik, jak na chvíli uchlácholit veřejnost. Že to vlastně celé směřuje k jednobarevné vládě ANO s podporou SPD a KSČM," řekl Fiala. Podle něj Babiš dlouhodobě chce být za každou cenu premiérem a vést jednobarevnou vládu, prezident Miloš Zeman zase stojí o vznik kabinetu, který budou podporovat ANO, SPD a KSČM.

Podle Fialy přitom jsou i jiné možnosti na sestavení vlády. "Logickým krokem by bylo, když Andrej Babiš nedokázal nebo nechtěl sestavit vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny na první pokus, aby druhý pokus měl někdo jiný," řekl. Dodal, že vzhledem k výsledkům voleb by druhý pokus měl připadnout jinému zástupci hnutí ANO. "Myslím, že tohle by byla cesta, která by odblokovala situaci, která tu je," doplnil. Připomněl, že ochotu vstoupit do vlády s ANO bez trestně stíhaného Babiše daly najevo ČSSD i KDU-ČSL.

Jmenování premiéra je v pravomoci prezidenta, se kterým se Fiala příští týden sejde. Nehodlá ale na něj apelovat, aby do funkce předsedy vlády vybral někoho jiného než Babiše. "Jsme v politické krizi, do které nás zavedl postup hnutí ANO a Andreje Babiše. A mě zajímá, jak chce pan prezident, který má všechny karty v rukou, postupovat," řekl k nadcházející schůzce.