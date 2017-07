Paříž - Mezinárodní automobilová federace (FIA) dodatečně nepotrestá německého pilota Sebastiana Vettela za kolizi s Britem Lewisem Hamiltonem během červnové Velké ceny formule 1 v Baku. Zástupci FIA to oznámili po dnešním zasedání, na kterém o incidentu jednali. Čtyřnásobnému mistrovi světa v den jeho třicátých narozenin pomohla omluva i to, že se na příštích 12 měsíců zavázal ke spolupráci s FIA při různých vzdělávacích programech.

Vettel v Baku v 19. kole při jízdě za zpomalovacím vozem nejprve zezadu narazil do vedoucího Hamiltona, který nečekaně, ale podle dat z telemetrie v souladu s pravidly přibrzdil. Ze vzteku se pak posunul na úroveň britského pilota a na oplátku z boku vrazil do jeho vozu. Sklidil za to z mnoha stran silnou kritiku.

"Při zpětném pohledu si nemyslím, že (Lewis Hamilton) měl špatné úmysly. V zápalu boje jsem potom zareagoval přehnaně, proto se chci Lewisovi omluvit a také všem, kteří závod sledovali. Je mi jasné, že jsme nedal dobrý příklad," uvedl ve veřejné omluvě na svém webu Vettel. "Neměl jsem v úmyslu vystavit Lewise nebezpečí. Ale chápu, že jsem nebezpečnou situaci způsobil," dodal a ospravedlnil se také před FIA.

Lídr seriálu mistrovství světa Vettel za nesportovní manévr dostal už při závodu v Baku trest v podobně nucené zastávky v boxech na deset sekund a zároveň i tři trestné body. Případný další podobně oceněný prohřešek při víkendové rakouské Grand Prix mu může vynést zákaz startu.

Momentálně má totiž hvězda stáje Ferrari na kontě devět trestných bodů a při dosažení čísla 12 by nesměla příště závodit.