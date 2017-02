Svatý Mořic (Švýcarsko) - Mistrem světa ve sjezdu se na zkrácené trati ve švýcarském Svatém Mořici stal den po svých 30. narozeninách domácí lyžař Beat Feuz. Stříbro získal vítěz středečního superobřího slalomu Erik Guay z Kanady, bronz má Rakušan Max Franz.

Feuz vybojoval první mistrovský titul v kariéře a navázal na bronz ze sjezdu na předchozím šampionátu v Beaver Creeku. V cílovém prostoru mu gratuloval i jeho slavný krajan a nejúspěšnější tenista historie Roger Federer, jenž poprvé v životě navštívil lyžařský závod.

Pětatřicetiletý Guay, jenž má ve sbírce zlato ve sjezdu z MS 2011, dnes na vítěze ztratil 12 setin sekundy. Franz za Feuzem zaostal o 37 setin a o dvě setiny odsunul na čtvrté místo obhájce titulu Patricka Künga ze Švýcarska a norského spolufavorita Kjetila Jansruda, kteří měli stejný čas.

"Je neuvěřitelné, že se mi to povedlo zrovna doma ve Švýcarsku," rozplýval se Feuz, který byl před dvěma lety ve sjezdu na MS v Beaver Creeku třetí. "Dnes jsem se cítil dobře, ale do cíle mě dohnali fanoušci," ocenil kulisu 40.000 diváků.

Čeští lyžaři dopadli ještě hůř než v super-G, kde byl nejlepší Hudec na 32. místě. Dnes bývalý kanadský reprezentant obsadil 39. pozici s odstupem 3,18 za Feuzem. Ondřej Berndt skončil třiačtyřicátý, Jan Zabystřan byl hned za ním a Filip Forejtek sedmačtyřicátý.

Bronzový olympijský medailista v super-G Hudec neskrýval zklamání. "Neříkám, že jsem měl být na bedně, ale mělo to být o sekundu, možná o sekundu a půl lepší," řekl. Nebyl spokojený s lyžemi, které mu v aktuální sezoně nejedou. "Jsem z toho zoufalý. Každopádně se budu snažit s tím něco udělat," uvedl.

Naopak si nestěžoval na žádné zdravotní komplikace, kterých si jinak v kariéře užil dost. "Koleno drželo," prohlásil. Chce proto pokračovat až do OH v příštím roce. "Ale v mém věku to může být zítra všechno jinak," pousmál se pětatřicetiletý sjezdař.

Závod v královské disciplíně se měl jet už v sobotu, ale kvůli mlze byl odložen. Ani dnes neabsolvovali lyžaři celou trať, vinou špatné viditelnosti přišli o prudkou úvodní pasáž a startovali z nižší polohy určené pro sjezd do kombinace. Feuzova největší dosažená rychlost 119 km/h sice byla nižší než u soupeřů, dokázal si však udržet rychlost v technické pasáži zhruba v polovině trati.

Ostatní čeští lyžaři závod brali jako ideální test na pondělí kombinaci. I proto jim nebylo moc líto, že se nejela úvodní část zvaná "Volný pád", kde závodníci dosáhnou rychlosti 130 km za hodinu zhruba za šest sekund. "Kombinace je pro mě hlavní a pak mě čeká mistrovství světa juniorů, to je letos hlavní," řekl devatenáctiletý Zabystřan, velký talent českého lyžování, který je už dvojnásobný mistrem světa do 18 let.

Také Berndt byl rád, že si projel kombinační sjezd. "Ale je dobré si ten volný pád na startu prožít, při prvním tréninku jsme to jeli a bylo to docela v pohodě," uvedl Berndt. "Měl jsem trochu respekt, ale podruhé by to bylo úplně jiné. Ze startu to ale vypadá děsivě," připustil a poukázal i na to, že k originálnímu startu vede 160 schodů. "Pořád jsem odpočíval," přiznal s úsměvem.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici:

Sjezd:

Muži: 1. Feuz (Švýc.) 1:38,91, 2. Guay (Kan.) -0,12, 3. Franz (Rak.) -0,37, 4. Jansrud (Nor.) a Küng (Švýc.) oba -0,39, 6. Kilde (Nor.) -0,49, 7. Kline (Slovin.) -0,52, 8. Sander (Něm.) -0,56, 9. Fill (It.) -0,65, 10. Roger (Fr.) -0,82, ...39. Hudec -3,18, 43. Berndt -4,18, 44. Zabystřan -4,36, 47. Forejtek (všichni ČR) -6,06.