Praha - Mezinárodní hudební festival Věčná naděje uvede na konci srpna tvorbu skladatelů, kteří tvořili v Terezíně a jejichž hudba není ještě všeobecně známá. Druhou dramaturgickou linkou bude hudba Gustava Mahlera, který řadu z nich inspiroval. Novináře dnes o prvním ročníku festivalu, který nabídne devět koncertů v Praze a Terezíně, informovali pořadatelé.

Od 19. do 26. srpna festival představí česko-německo-židovskou hudební kulturu ve středoevropském kontextu s důrazem na tvorbu Gustava Mahlera a terezínských autorů a jejich současníků, kteří se mezi světovými válkami začlenili do moderních stylových proudů. "Je to velké téma, má silný emocionální náboj, je to hudba, která po 80 letech pořád nachází své posluchače," řekl muzikolog Lubomír Spurný, který se podílel na dramaturgii festivalu.

Na šesti komorních koncertech zazní průřez z děl Viktora Ullmanna (1898 až 1944), Hanse Krásy (1899 až 1944), Pavla Haase (1899 až 1944) a Gideona Kleina (1919 až 1945). Zvláštní pozornost chtějí organizátoři věnovat Ullmannovi, od jehož narození letos uplynulo 120 let. "Připomene ho zahajovací koncert uvedením Klavírní sonáty č. 7 či posledního dokončeného díla, které dopsal několik dní před transportem," řekl Spurný.

Festival uvede také dva symfonické koncerty. Symfonický orchestr Českého rozhlasu představí mimo jiné předehru k opeře-muzikálu Candide a Symfonické tance z West Side Story Leonarda Bernsteina, objevitele Mahlerových skladeb. Závěrečný koncert bude věnován Mahlerovi a provede ho vídeňský Gustav MahlerJugendorchester.

Z interpretů na festivalu vystoupí klavíristé Martin Kasík, Karel Košárek, Ivo Kahánek s klarinetistou Irvinem Venyšem, sopranistka Irena Troupová, Wihanovo kvarteto, basbarytonista Jiří Miroslav Procházka či hobojista Vilém Veverka.

Informace o festivalu a pořádajícím Nadačním fondu Věčná naděje jsou na webu. Pořadatelé spolupracují s Institutem terezínských skladatelů, centrem zabývajícím se výzkumem, dokumentací a popularizací tvůrců, kteří často věznění za druhé světové války nepřežili. Věnuje se výzkumu hudby a produkce, včetně kabaretu, písní a oper, jež byly vytvořeny nebo uvedeny během období holokaustu. Jako hlavní úkol si institut stanovil sestavení souhrnné edice děl všech terezínských skladatelů.