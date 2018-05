Vzpomínka na Miloše Formana, který zemřel 13. dubna v USA ve věku 86 let, se konala 22. dubna v pražském Obecním domě.

Vzpomínka na Miloše Formana, který zemřel 13. dubna v USA ve věku 86 let, se konala 22. dubna v pražském Obecním domě. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Filmový festival v Cannes uvede několik filmů, na kterých se podíleli čeští tvůrci. Vedle digitálně zrestaurovaného snímku Jana Němce Démanty noci budou na filmovém trhu Marché du Film uvedeny tři filmy s českou účastí. Jsou jimi animovaný Hurvínek a kouzelné muzeum, vítězný snímek letošního Berlinale Nedotýkej se mě natočený s českou koprodukční účastí a slovensko-český Tlumočník. ČTK o tom dnes informovala Helena Sedmidubská ze Státního fondu kinematografie. Festival také uctí nedávno zemřelého režiséra Miloše Formana.

Stane se tak hned první den festivalu v letním kině na pláži. "Letos je to přesně 50 let od zařazení Formanova filmu Hoří, má panenko do hlavní soutěže festivalu, jehož 21. ročník byl kvůli turbulentnímu politickému vývoji ve Francii předčasně ukončen," uvedla Sedmidubská.

I tvorba Jana Němce se letos symbolicky po 50 letech vrátí do Cannes - Němcův film O slavnosti a hostech tehdy rovněž doplatil na zrušení festivalu. Letos se v prestižní kategorii Cannes Classics budou promítat Démanty noci, které digitálně zrestauroval Národní filmový archiv.

Filmový trh uvede film Hurvínek a kouzelné muzeum, který režírovali Martin Kotík a Inna Jevlannikova. Film Nedotýkej se mě natočila rumunská režisérka Adina Pintilieová a vznikl v koprodukci pěti států včetně Česka a Tlumočník Martina Šulíka v česko-slovenské koprodukci.

Mezi další úspěchy české kinematografie patří podle Sedmidubské zařazení producenta Radovana Síbrta do programu pro začínající slibné filmové producenty Producers on the Move, pořádaného v Cannes mezinárodní organizací European Film Promotion.

České filmové centrum také již dříve oznámilo, že v Cannes bude ve světové premiéře uveden film polské režisérky Agnieszky Smoczynské Fuga. Vznikl v koprodukci Polska, České republiky a Švédska. Film se věnuje společenským tabu spojeným s mateřstvím a zabývá se tím, zda mají ženy roli matky přijímat automaticky a zda to od nich společnost vyžaduje. V Cannes bude uveden v nezávislé sekci Týden kritiky.